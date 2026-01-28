El projecte de llei per desintervenir progressivament els lloguers s’hauria de tenir enllestit a partir del mes de març

El Govern ha iniciat una ronda de reunions amb els propietaris de béns immobles per compartir el projecte de llei que ha de permetre la desintervenció progressiva dels contractes de lloguer, amb l’objectiu de garantir els drets tant dels propietaris com dels llogaters. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha detallat que “ahir es va fer una primera reunió amb el Comú de Canillo i avui amb el d’Encamp”. Segons ha indicat, es tracta de reunions “constructives” que han permès començar a detallar alguns aspectes del futur text legislatiu i que comptaran també amb la participació de la Coordinadora de l’Habitatge.
Les reunions amb els implicats s’han d’allargar fins al mes de febrer, coincidint amb el període d’aturada de l’activitat al Consell General
Així, Casal ha posat en relleu que és la primera vegada que el Govern ha obert aquest projecte de llei a la població abans de la seva tramitació parlamentària. En aquest sentit, ha remarcat que es tracta “d’una situació que afecta una capa social del país” i que l’Executiu ha volgut “atendre i respondre a una part dels llogaters”, tot buscant un equilibri entre les diferents sensibilitats. Les reunions amb els implicats s’han d’allargar fins al mes de febrer, coincidint amb el període d’aturada de l’activitat al Consell General. El portaveu ha assenyalat que, amb un ritme de dues o tres trobades setmanals, el Govern confia a completar els contactes pendents: “A partir del mes de març hi haurà un text”, ha avançat Casal, en referència a l’elaboració definitiva del projecte de llei.