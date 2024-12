El projecte de Llei del dipòsit legal s’adapta, però genera dubtes amb els ‘Youtubers’

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha presentat la modificació del Projecte de llei del dipòsit legal, que inclou la nova normativa sobre el dipòsit legal de les publicacions en línia. La ministra ha subratllat que “l’objectiu és actualitzar la normativa vigent”, recordant que “s’està parlant d’un decret de l’any 1980”, i ha explicat que aquesta actualització era urgent.

Entre els aspectes destacats de la modificació, cal assenyalar que el nou reglament també té com a objectiu fomentar la sostenibilitat i l’eficiència en els processos administratius. Això inclou una reducció en el nombre d’exemplars físics que s’han de dipositar, mantenint només els imprescindibles per a la seva preservació i consulta futura. Aquesta mesura vol facilitar la tasca als editors i productors, alhora que es minimitzen els recursos materials utilitzats.

Pel que fa a aquesta reforma, la cap de la Biblioteca Nacional, Júlia Fernández, ha respost a la pregunta de si l’actualització afecta els creadors de contingut, més coneguts com a ‘Youtubers’ o ‘Influencers’. Fernández ha recordat que “caldrà veure si es compleix la casuística prevista amb aquesta nova legislació”, tot remarcant que “els streamings, evidentment, no els afectarien”.

Un altre canvi remarcable és que la normativa també estableix la necessitat de garantir la preservació del patrimoni digital, incloent-hi la captura periòdica de portals web i xarxes socials que siguin de rellevància per a la cultura o la societat andorrana. Aquesta innovació suposa un pas endavant per adaptar-se als nous formats de creació i consum d’informació, assegurant la seva conservació per a generacions futures.

No obstant això, la ministra ha puntualitzat que “si fan alguna càpsula parlant d’un tema concret del país, caldrà conservar-la”. Els materials objecte de dipòsit legal són aquells editats o produïts en territori andorrà, o bé importats a Andorra per una persona amb nacionalitat andorrana o de temàtica relativa al Principat. A més, el Projecte de llei inclou com a novetat la incorporació de programes d’ordinador, bases de dades, documents electrònics en línia i videojocs, entre altres.

La ministra Bonell ha posat èmfasi en la col·laboració amb altres institucions internacionals per compartir experiències i establir protocols comuns sobre el dipòsit legal de materials digitals. Aquesta estratègia busca fer compatible la normativa andorrana amb les pràctiques d’altres països, especialment pel que fa al reconeixement de formats digitals estandarditzats i la seva preservació.

La directora del Departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, ha afirmat que aquest dipòsit és una eina per salvaguardar el patrimoni cultural del país. Així mateix, ha detallat que amb el nou projecte s’han introduït modificacions pel que fa al nombre d’exemplars que s’han de dipositar, amb l’objectiu de facilitar la tasca, fomentar la sostenibilitat i agilitzar els processos.

La directora del Departament de Patrimoni Cultural també ha explicat que el nou projecte inclou criteris específics per al dipòsit de produccions audiovisuals i videojocs, considerats clau per reflectir el context cultural i social actual. Així mateix, s’ha establert un sistema per categoritzar i descriure aquests materials, de manera que puguin ser fàcilment accessibles per a investigadors i públic en general.