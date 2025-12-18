El Pacte d’Estat valida el reglament del referèndum consultiu i n’encamina l’aprovació per a inicis de l’any 2026

El Pacte d’Estat per l’Acord d’associació va donar aquest dimecres el vistiplau al projecte de Reglament sobre el referèndum consultiu, un text que desenvolupa la Llei de règim electoral i del referèndum, amb la voluntat de dotar de més claredat i seguretat jurídica l’organització de consultes populars sobre qüestions d’ordre polític. La previsió és que el reglament pugui ser aprovat pel Govern durant el primer trimestre del 2026.
El document s’ha treballat en el si del Pacte d’Estat i, segons s’ha recordat, el passat mes de setembre també es va traslladar a tots els partits polítics amb representació parlamentària perquè poguessin fer-hi aportacions. El reglament pren com a base els procediments utilitzats en els comicis nacionals i parroquials, i fixa els principis generals del dret de sufragi, les diferents modalitats de vot i el procediment per determinar tant la data com la pregunta de la consulta, una decisió que correspondrà al Govern amb l’acord del Consell General.
Durant la mateixa reunió, el Pacte d’Estat també va abordar l’estat d’avançament de l’Acord d’associació. En aquest punt, es va informar que s’han mantingut contactes entre la Comissió Europea, Andorra i San Marino per fer un balanç de situació coincidint amb la recta final de la presidència danesa del Consell de la UE. Tanmateix, es va constatar que l’òrgan no assolirà un consens sobre la naturalesa jurídica del text durant aquesta presidència, la qual finalitza a finals d’any. Com ja es va apuntalar aquests darrers dies, la qüestió quedarà pendent i es traslladarà a la presidència xipriota, la qual començarà al gener.
Tot i que els debats es troben avançats, el consens per unanimitat encara no s’ha formalitzat i es continua situant, previsiblement, durant el primer trimestre del 2026, moment en què es podria avançar cap a la decisió de signatura. En aquest context, el cap de Govern, Xavier Espot, va agrair a Dinamarca la tasca d’impuls del dossier i va expressar la confiança que els treballs continuïn progressant sota la presidència xipriota amb l’objectiu d’arribar a l’acord necessari entre els estats membres.
Finalment, durant la reunió també es va informar de l’estat de les negociacions amb la Unió Europea sobre l’Acord de gestió de fronteres. Segons es va indicar, aquestes converses haurien de culminar el pròxim mes de gener i han de servir per definir com s’implementarà el sistema a les fronteres amb Andorra. Paral·lelament, es mantenen oberts els contactes amb Espanya i França per concretar els corresponents acords bilaterals.