El pacte d’estat constata que la naturalesa jurídica és el darrer escull pendent de l’Acord amb la Unió Europea

Els representants del pacte d’estat van reprendre aquest dimecres a la tarda les reunions quinzenals per fer seguiment de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. La trobada va comptar amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, qui va informar dels “intensos treballs” de la presidència danesa per tancar les posicions dels estats membres i avançar “al més aviat possible” cap a una decisió de signatura.
Durant la sessió, també es va tractar el decret que regula el reglament del referèndum consultiu, una proposta ja tancada en el marc del pacte i que ha estat tramesa al Consell General per a la seva anàlisi. Segons va detallar l’Executiu, al llarg de l’estiu els estats han completat la revisió dels aspectes relacionats amb els serveis financers, incorporant ajustos jurídics derivats dels debats entre els membres de la Unió. Amb aquest pas, es dona per tancada la revisió del text de l’acord i el Consell de la UE centrarà les pròximes reunions en la definició de la seva naturalesa jurídica, l’últim punt pendent.
Una vegada resolta aquesta qüestió, Andorra, San Marino i la Unió Europea signaran el text definitiu i cada part iniciarà el seu propi procediment de ratificació. En el cas andorrà, aquest procés passarà primer pel Consell General i posteriorment per un referèndum, que se celebrarà després de l’aprovació de l’acord al Parlament Europeu.
La reunió de dimecres també va servir per fer balanç del projecte d’acord de gestió de fronteres, unes negociacions que continuaran en les pròximes setmanes. Igualment, es van analitzar les accions de comunicació previstes amb les organitzacions empresarials i les activitats informatives que es desplegaran aquesta tardor. La pròxima trobada del pacte d’estat tindrà lloc el dimecres 8 d’octubre a la tarda.