El Pacte d’Estat obre el debat sobre la formulació del referèndum i la possible inclusió de subpreguntes

Després de l’aprovació del primer esborrany base per al reglament del referèndum de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, Jaume Bartumeu va expressar dubtes sobre la coordinació i el seguiment de les reunions del Pacte d’Estat, així com sobre la claredat de la pregunta del referèndum consultiu. Les seves declaracions han generat respostes per part d’altres membres del Pacte d’Estat, posant en evidència diferències d’opinió i algunes contradiccions internes.

El nou president d’Acció – i substitut de Judith Pallarés a la taula -, Marc Magallón, ha desmentit que l’Acord estigui aturat, però ha reconegut que hi ha un impàs mentre la Unió Europea determina si serà un acord mixt. “Això va ser realment una cosa puntual i una anècdota que va posar Bartumeu damunt de la taula. La negociació està tancada, i ara som en un moment d’espera per a la seva validació pels estats membres de la Unió Europea”, ha explicat. Magallón també ha assenyalat que “tots vam considerar que era necessari fixar reunions quinzenals per millorar la comunicació interna i evitar la sensació de manca de seguiment”. A més, ha volgut destacar que “la comunicació entre els membres del Pacte ha de ser fluida“, motiu pel qual “hem acordat mantenir trobades més freqüents, independentment de si hi ha o no temes urgents sobre la taula”.

Per altra banda, el representant d’Unió Laurediana, Oliver Alís, ha abordat la qüestió del referèndum i la seva formulació. “Nosaltres entenem que ha de ser una pregunta tancada i tan clara com sigui possible”, ha afirmat. No obstant això, ha indicat que existeix la possibilitat d’afegir subpreguntes, una opció que encara no ha estat definida. “Quan es convoqui el referèndum, es decidirà si és una sola pregunta o si hi ha matisos que requereixen una segona qüestió“, ha afegit. Alís també ha remarcat que la definició de l’Acord que marcarà si aquest és finalment mixt podria tenir un impacte en la manera com es formuli la pregunta a la ciutadania. Tanmateix, ha subratllat que “una possible entrada provisional a l’acord podria requerir una adaptació legislativa, i això és una qüestió que també haurà de ser debatuda”.

Finalment, el president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, ha subratllat la importància de la periodicitat de les reunions per evitar descoordinacions. “Fins ara, no hi havia una data fixa per a les reunions del Pacte d’Estat. Ara, amb un calendari establert, podem treballar amb més agilitat i estar al dia de les decisions que es prenen a Brussel·les”, ha destacat. Jordana també ha volgut aclarir que no hi ha cap bloqueig en el procés, sinó un temps necessari perquè la Unió Europea acabi la seva anàlisi de l’Acord. “El Consell Europeu ha de decidir si l’acord és mixt o no, i aquest és el hàndicap que tenim ara. No és un bloqueig, és una fase normal del procés”, ha conclòs. En línia amb els seus companys, ha assenyalat que “el seguiment de l’Acord per part dels diferents estats membres pot generar sensacions contradictòries, però el procés continua en marxa i no s’ha paralitzat en cap moment”.