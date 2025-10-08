El nou sistema europeu de control de fronteres no afectarà el Principat mentre es negocia un acord amb la UE

El nou sistema europeu de control de fronteres, Entry/Exit System (EES), entrarà en vigor aquest diumenge 12 d’octubre, però no s’aplicarà, de moment, a les fronteres d’Andorra. Així ho ha confirmat el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha remarcat que França i Espanya han informat que els passos fronterers amb el Principat no estan inclosos entre els punts prioritaris de desplegament mentre s’acaba de negociar un acord específic amb la Unió Europea.
El nou reglament europeu, el qual substitueix els segells físics als passaports per un registre digital de les entrades i sortides dels ciutadans extracomunitaris, eximeix els nacionals andorrans i els residents procedents de països de la Unió Europea. En aquest sentit, Casal ha subratllat que aquestes exempcions ja estan reconegudes al text comunitari, i ha insistit que “no hi haurà canvis immediats en l’operativa dels punts del riu Runer i del Baladrà” i, per tant, fins que no hi hagi un acord tancat “es mantindrà la normalitat”.
Segons ha detallat el ministre, Andorra i Brussel·les negocien des del setembre del 2024 un acord que permeti modular l’aplicació del sistema al Principat. La previsió és tancar l’acord amb la Comissió Europea i els acords bilaterals amb Espanya i França durant el primer semestre del 2026. Fins llavors, ha assegurat, “no es preveuen controls fora dels habituals” i es mantindran els actuals controls aleatoris.
Per tant, des de l’Executiu es pondera que el sistema s’aplicarà de manera progressiva i que els països veïns tenen diversos mesos de marge per desplegar-lo completament. Casal també ha destacat que un cop el sistema estigui totalment implementat, Andorra guanyarà en seguretat i disposarà de més informació sobre els fluxos migratoris, al mateix nivell que els estats membres de la UE.
Pel que fa als treballadors extracomunitaris de temporada, Casal ha aclarit que les empreses que demanen un bitllet de tornada als seus empleats actuen davant possibles requeriments de control d’Espanya o França, ja que els controls inicials es fan en aquests països, no a Andorra. Tot i això, ha confirmat que el Govern ha contactat amb empreses del sector turístic per aclarir la situació i reiterar que l’aplicació del sistema serà gradual.
El ministre també ha obert la porta al fet que, en el futur, s’incorporin nous requisits a l’hora d’atorgar permisos de residència, com controls biomètrics addicionals, per reforçar la seguretat interna. Tot plegat, ha afirmat, es farà mantenint la fluïdesa als passos fronterers i preservant “el model actual de cooperació amb els països veïns”. Així doncs, Casal ha conclòs assegurant que la negociació amb la UE, França i Espanya té com a objectiu preservar la situació de normalitat actual i garantir que Andorra continuï exempta de controls sistemàtics, mantenint la seva particularitat dins l’espai Schengen.