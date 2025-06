Valoracions del Consell General al discurs del copríncep episcopal

El missatge institucional de neutralitat i laïcitat de Serrano troba ressò en tots els grups parlamentaris

Vela veu en el discurs de l'autoritat eclesiàstica una esperança per avançar en la garantia dels drets sexuals i reproductius de les dones

El primer discurs institucional del copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano, ha estat àmpliament valorat de manera positiva per les forces parlamentàries. El to conciliador, el compromís amb la neutralitat institucional i l’apel·lació a la “laïcitat positiva” han centrat bona part de les reaccions polítiques a la cambra andorrana.

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé. | El Periòdic / M.A.

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha destacat la importància del marc conceptual plantejat pel nou copríncep. “El concepte de laïcitat positiva és interessant”, ha afirmat, tot afegint que “es manté l’esperança que es portin a terme debats rellevants al Consell General”. Escalé ha volgut situar l’acte dins la continuïtat institucional: “Avui celebrem la pervivència de les institucions andorranes”, un element que ha vinculat a la necessitat de garantir la governabilitat del país, tot remarcant que aquesta pervivència només serà possible des de la modernitat i ha valorat el discurs com un exemple de fidelitat a les institucions dins d’una visió contemporània.

La presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner. | El Periòdic / M.A.

Des d’Andorra Endavant, la parlamentària Carine Montaner ha posat l’accent en el valor de la pluralitat com a eix del discurs. “El nou copríncep és una persona molt preparada que defensarà l’andorranitat”, ha dit. Montaner ha celebrat la referència a la laïcitat positiva com una eina per reconèixer la diversitat del país: “Apel·la a la pluralitat, perquè som un poble plural” i ha remarcat que “hi ha bona convivència perquè tenim unes regles”. També ha assenyalat que Andorra és un país amb més de cent nacionalitats i ha reivindicat que aquest esperit pluralista ha estat sempre un tret distintiu de la convivència andorrana.

La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela. | El Periòdic / M.A.

La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha valorat especialment el to obert i integrador de Serrano. “Ens ha reconfortat sentir com parla de la laïcitat positiva, de la neutralitat religiosa i de la voluntat d’acostar posicions”, ha declarat. Vela ha afegit que aquestes paraules “ens donen una esperança i la recollim amb molt de gust i ganes de poder parlar amb ell”. En aquest sentit, ha fet una distinció entre el discurs del copríncep —que ha definit com una crida a la convivència— i el del síndic general, Carles Ensenyat, qui ha qualificat de més historicista i centrat en la tradició. A més, Vela ha deixat clar que el seu grup demanarà que el copríncep mantingui la neutralitat religiosa: “És copríncep episcopal, però també de tot un país, amb ideologies molt diferents i creences encara més diverses”.

El portaveu del Govern, Guillem Casal. | El Periòdic / M.A.

Per part del Govern, el portaveu Guillem Casal ha subratllat que el copríncep ha abordat valors fonamentals com “el laïcisme positiu, el diàleg i la pau”, tot recordant que “són paraules amb arrelament constitucional”. Casal ha volgut remarcar que “més enllà del relleu, tota la feina continua”, i ha celebrat que el discurs inclogués referències a qüestions internes del país i que “permet albirar que tot allò que estem treballant pugui tirar endavant”. En la mateixa línia, Jordi Jordana, de Demòcrates, ha considerat encertat l’enfocament institucional del discurs: “Hem vist bé el concepte de laïcitat positiva perquè agrupa la tradició i el sentit espiritual de la institució”, tot afegint que “aquesta combinació amb la realitat actual és positiva”.

El president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana. | El Periòdic / M.A.

Unes paraules semblants han sigut les expressades per Carles Naudi, president de Ciutadans Compromesos, qui ha definit la jornada com a “cerimònia històrica”, afirmant que “el coprincipat no és només una figura jurídica, és molt més que un país, són valors molt arrelats”. Finalment, el conseller no adscrit Víctor Pintos ha considerat que es tractava d’un “discurs molt adient i modern”, en què el copríncep ha sabut “diferenciar el càrrec com a pastor de l’Església i com a copríncep dintre d’una democràcia i una modernitat de país”.

El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi. | El Periòdic / M.A.

El conseller no adscrit, Victor Pintos. | El Periòdic / M.A.

El debat sobre l’avortament, present però sense protagonisme explícit

Tot i no haver estat mencionat de manera directa, el debat sobre els drets sexuals i reproductius ha planejat com a rerefons en la lectura política del discurs. Algunes formacions han interpretat la intervenció del copríncep com una obertura subtil cap al diàleg institucional sobre la qüestió. Vela ha assenyalat que el missatge “ens fa estar amb positiu que garantirà els drets sexuals i reproductius de les dones”, i ha apel·lat a trobar “l’equilibri per respectar els drets de tothom i que ningú se senti exclòs”.

Per altra banda, Escalé ha situat el debat dins els reptes de futur que caldrà abordar amb serenitat i responsabilitat institucional: “Debat sobre quan comença la vida, com es pot viure la vida i com es pot acabar la vida”, ha resumit. Jordana, per la seva banda, ha evitat posicionar-se explícitament, però ha vinculat l’obertura del discurs a una possible compatibilitat amb l’evolució dels drets: “Aquesta combinació amb la realitat actual és positiva”, ha reiterat.

Finalment, el portaveu de l’Executiu ha puntualitzat que “el discurs no obre ni tanca la porta” a cap debat, però ha deixat clar que “la porta estava oberta perquè venia de reunions, diàleg i consens a tres bandes: Govern, la figura del copríncep episcopal i la Santa Seu”. Casal ha tancat el seu posicionament remarcant que “el Govern continua amb la seva línia de treball”.