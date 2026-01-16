El grup socialdemòcrata es reuneix amb Espot i es compromet a reobrir el debat sobre l’avortament i l’eutanàsia

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha reiterat el seu compromís d’impulsar el debat parlamentari sobre la despenalització de l’avortament, l’eutanàsia i la gestació subrogada i d’assumir la feina legislativa necessària per reobrir aquestes qüestions si el Govern no avança en els debats corresponents. Així ho ha fet saber la formació a través d’un comunicat difós després d’una reunió amb el cap de Govern.
Segons recull el text, el GPS ha advertit que, en cas que l’Executiu no compleixi els compromisos assumits ni concreti avenços clars, serà el mateix grup parlamentari qui impulsarà les iniciatives legislatives necessàries. En aquest sentit, els socialdemòcrates consideren que les negociacions desenvolupades fins ara no han estat prou decidides ni eficaces i apunten a la necessitat d’un canvi d’enfocament polític per donar resposta a una demanda social que qualifiquen d’àmplia.
La reunió s’emmarca en el debat públic reobert arran de les recents declaracions del Papa Lleó XIV, que ha reiterat el posicionament del Vaticà contrari a l’avortament, l’eutanàsia i la gestació subrogada. A parer del grup parlamentari, aquestes manifestacions han tornat a posar de manifest la necessitat d’afrontar una reforma legislativa pendent en matèria de drets reproductius des d’una perspectiva democràtica i de respecte als drets fonamentals.
Durant la trobada amb el cap de Govern, l’Executiu va reiterar el seu compromís de treballar en la despenalització de l’avortament. Davant d’aquesta posició, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata va reclamar que aquest compromís es concreti amb un calendari clar i uns terminis definits, i va deixar clar que no acceptarà més ajornaments ni indefinicions en l’abordatge d’aquests debats.