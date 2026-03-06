El Grup d’Amistat del Consell General es reuneix amb el Senat francès per fer una actualització envers l’RN20

El Grup d’Amistat del Consell General amb el Senat francès s’ha reunit telemàticament per actualitzar la situació de la carretera RN20 després de l’esllavissada del 31 de gener, així com les mesures adoptades i el calendari d’actualitzacions futures. Segons han informat, la trobada ha estat convocada “per la preocupació per les conseqüències econòmiques per al Pas de la Casa i, en general, per a tot el país”.
La sessió ha comptat amb la participació del Prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabassa. En aquest sentit, Brabant ha actualitzat als consellers generals els treballs tècnics que ja s’han executat a la carretera i ha confirmat que es reobrirà la via a partir de dilluns vinent, 9 de març. Així mateix, ha assenyalat que ho farà amb condicions afegides de seguretat, com un sistema de sensors per detectar qualsevol moviment de la muntanya i un semàfor de bloqueig automàtic. D’altra banda, “s’està treballant en un mapa de riscos de la zona per elaborar un pla d’actuacions i preventiu a mitjà termini”.
El Prefecte de l’Arieja també ha remarcat la importància estratègica que aquesta carretera té sobre el territori, així com les conseqüències que ha tingut el seu tancament per als pobles fronterers com l’Ospitalet i Merenç. Durant la trobada, a més, s’ha parlat del tall en la via del tren a la zona de Foix a causa d’una altra esllavissada. Els consellers generals han insistit, en relació amb això, en la necessitat d’agilitzar les freqüències i actualitzar la informació sobre els horaris per reforçar aquest mitjà de transport.
Val a dir que els participants per part del Consell General han estat Berna Coma, Núria Segués, Meritxell Alcobé, Laia Moliné, Marc Magallon, Pere Marsenyach i Carles Naudi. Per part de la delegació del Senat gal han pres part Jean-Jacques Michau, Pierre-Antoine Levi, Jean Sol, Emilienne Poumirol, Brigitte Micoleau i Sylvie Alliey. A més, també ha assistit la presidenta del Grup d’Amistat de l’Assemblea Nacional francesa amb el Consell General, Audrey Abadie-Amiel. Amb tot, Brabant s’ha posat a disposició per mantenir reunions periòdiques i actualitzar l’estat de les actuacions que s’han de desenvolupar.