El Govern revisarà la Llei de tinença d’animals per compensar els danys al bestiar i reforçar el benestar animal

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha confirmat aquest dimecres que el Govern està treballant en una modificació de la Llei de tinença i protecció dels animals amb l’objectiu de millorar la convivència entre els propietaris d’animals domèstics i els del sector primari i compensar els danys que es puguin produir en cas d’atacs de gossos a animals de renda.
Casal ha explicat que existeix “una preocupació en el sector primari” per aquests incidents, especialment durant els mesos d’estiu, quan s’han registrat diversos atacs de gossos a animals de renda en cabanes i bordes del país. En aquest sentit, ha recordat que l’actual llei ja preveu sancions per aquestes situacions, amb multes de fins a 300 euros en cas d’infraccions lleus i de 301 a 3.000 euros en cas de reiteració, però ha considerat que cal “trobar una situació de convivència pacífica entre tots els col·lectius”.
El ministre ha assegurat que la nova modificació normativa pretén donar “més instruments” tant als propietaris d’animals domèstics, per garantir-ne el benestar i eliminar els estris de càstig, com també al sector ramader, perquè els danys ocasionats per atacs de gossos puguin ser compensats amb un valor que correspongui a la realitat. Casal ha recordat que una de les seves primeres accions com a titular del ministeri va ser la campanya de sensibilització ‘Creem productes de qualitat respectant el nostre entorn’, amb la voluntat de promoure el respecte mutu entre ciutadans, animals i entorn natural.
El ministre ha detallat que el Govern ja ha iniciat reunions tant amb les associacions protectores d’animals com amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra per treballar el text de la modificació. “Ara estem en una fase de reflexió per acabar de tancar el text, i quan el tinguem definitiu el compartirem amb tots els actors implicats”, ha dit. Preguntat sobre si la reforma també inclourà els gossos de caça o de treball dins les obligacions de benestar animal, Casal ha explicat que aquests animals “ja estan subjectes a criteris de benestar” a través del reglament de nuclis zoològics, que estableix controls i inspeccions periòdiques des del Departament d’Agricultura i Ramaderia.
A més, hafegit que el nou reglament de caça, presentat abans de l’estiu, ja inclou disposicions per garantir el benestar animal durant les batudes, i que en cas de danys a animals, “l’administració pot fer-se’n càrrec”. Casal ha subratllat que el benestar animal és un dels pilars del ministeri, i ha avançat que properament es presentarà el nou reglament de benestar animal per a espècies ovines i caprines, després d’haver desplegat ja el corresponent al bestiar boví. “El benestar animal està garantit i, si cal perfilar-lo més, ho farem. Aquesta és la voluntat primigènia de la modificació de la llei”, ha conclòs.