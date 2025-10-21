El Govern mantindrà la reducció de les quotes d’immigració amb la voluntat de contenir així el creixement demogràfic

El Govern mantindrà la reducció de les quotes d’immigració per contenir el creixement demogràfic i garantir la sostenibilitat del país. Així ho ha indicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en resposta a les preguntes formulades pel conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, sobre el sobrecreixement poblacional d’Andorra. “El Govern ja ha impulsat iniciatives importants per aconseguir un creixement poblacional sostenible”, ha destacat la titular d’Interior, citant com a actuacions adoptades “quotes amb contingents més reduïts” tant en les autoritzacions generals com en les de temporada o de compte propi, així com requisits “d’especialització més exigents” per als extracomunitaris.
En aquest sentit, la ministra ha posat en relleu el Projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, presentat ara fa uns dies i que inclou un seguit d’instruments per moderar la pressió demogràfica. Entre aquests, cal recordar que s’hi troba la creació d’una nova autorització temporal per a la contractació en origen, l’ampliació de la reserva de quota de treballadors per compte propi a les professions titulades, la prohibició per als treballadors extracomunitaris de canviar de sector fins a la tercera renovació del permís o la possibilitat de fer hores extraordinàries en un altre sector amb un límit setmanal.
Altrament, i qüestionada sobre si el Govern preveu mantenir la reducció aproximada del 30% en les quotes d’immigració en la nova obertura de la quota general, Molné ha confirmat que “s’ha mantingut el mateix contingent aprovat l’any passat” i que “continuarà amb una política de contenció per tal de reduir la pressió migratòria i garantir la sostenibilitat”.