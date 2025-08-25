El Govern i l’AR+I formalitzen un conveni per abordar el canvi climàtic i fer oficial el model nacional de mobilitat

El Govern i Andorra Recerca i Innovació (AR+I) han formalitzat aquest dilluns la signatura d’un conveni marc de col·laboració amb l’objectiu d’abordar dos reptes principals per al futur del país: el canvi climàtic i la mobilitat sostenible. L’acord ordena i integra els convenis ja existents en matèria de transició energètica, acció climàtica, meteorologia, climatologia i nivologia.
El nou conveni permetrà continuar estudiant l’impacte i la vulnerabilitat d’Andorra en àmbits com la salut, el turisme, l’energia o l’agricultura, alhora que preveu impulsar la gestió i conservació dels boscos com a embornals de carboni. Com a novetat, dins d’aquest marc s’inclou un conveni específic que estableix l’accés com a propietat pública del model nacional de mobilitat desenvolupat per l’AR+I. El Govern el reconeix, així, com a font de referència oficial en matèria de mobilitat a escala nacional. Aquesta eina permetrà modelitzar la mobilitat i servir de base per a la presa de decisions tècniques i polítiques destinades a garantir-ne la fluïdesa i la sostenibilitat.
La signatura ha anat a càrrec del director d’Energia i Transports, Carles Miquel, i de la gerenta de l’AR+I, Marta Domènech. “La signatura d’aquest conveni marc estableix les línies de col·laboració prioritàries entre les parts, i això permet focalitzar esforços, reduir duplicitats i optimitzar la despesa pública“, ha esmentat Miquel. Domènech, per la seva part, ha destacat que “el model brinda l’oportunitat d’integrar informació i tecnologia per avançar en àmbits com la mobilitat, la sostenibilitat i la innovació, fent un ús eficient de les dades i promovent la transferència de coneixement”.
El director d’Energia i Transports, Carles Miquel, i la gerenta de l’AR+I, Marta Domènech, formalitzant la signatura de l’acord. | SFGA