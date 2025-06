Primera jornada del Debat d'Orientació Política

El Govern encetarà un programa de lloguer garantit per incentivar que els propietaris posin pisos buits al mercat

La mesura s’inscriu en una estratègia que preveu aixecar la pròrroga forçosa dels contractes i ampliar el parc públic fins als 500 pisos el 2027

En el marc de la primera jornada del Debat d’Orientació Política, el qual s’allargarà fins divendres, el cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat la posada en marxa d’un programa de lloguer garantit destinat a incentivar la mobilització de pisos buits cap al mercat residencial. Es tracta, segons ha explicat, d’una iniciativa adreçada als propietaris que de forma voluntària vulguin llogar el seu habitatge i rebre una renda assegurada pel Govern, d’acord amb els preus de lloguer fixats per l’administració. La mesura, ha afirmat, s’emmarca dins una política d’habitatge que considera prioritària en el marc de la legislatura que culminarà el 2027, i en què es preveu una mobilització pública de recursos “més gran que mai” per afrontar el problema del lloguer assequible.

Espot ha volgut subratllar la necessitat de garantir l’equilibri en el mercat residencial, insistint que la confiança del sector privat és fonamental per a l’èxit de qualsevol política pública en matèria d’habitatge. “La confiança del sector privat passa per la seguretat jurídica, per un registre de la propietat que esperem que pugui ser una realitat ben aviat, però també per la desintervenció del mercat del lloguer residencial”, ha declarat.

En aquest sentit, ha obert la porta a revisar el règim de pròrroga forçosa dels contractes de lloguer, advertint que “seria un autèntic desastre social continuar amb les limitacions que s’han anat posant en els darrers anys en els contractes d’arrendament”. D’aquesta manera, ha assegurat que cal començar a treballar en l’aixecament d’aquesta pròrroga, però “sense que això signifiqui la liberalització de les condicions del lloguer”. “Si volem resoldre la problemàtica i traçar un horitzó clar i segur, caldrà capacitat de diàleg i generositat per part de tots els actors implicats i dels grups parlamentaris”, ha afegit.

L’anunci del programa de lloguer garantit arriba en un moment en què el Govern assegura haver posat ja en circulació 70 pisos dins el parc públic de lloguer assequible i preveu arribar als 500 a finals de legislatura. S’han adjudicat, segons ha detallat, quatre habitatges a Sant Julià de Lòria, 27 a Andorra la Vella i altres 23 a Canillo, mentre que “molt aviat” s’obriran els processos d’adjudicació per a les promocions de Roureda de Sansa (14), Encamp (20) i Arinsal (70). Això permetrà que, a curt termini, unes 160 famílies puguin accedir a habitatges a preus per sota dels de mercat. A més, s’han anat modificant els reglaments d’accés per afavorir especialment els joves i la gent gran.

En paral·lel, el Govern treballa amb el sector bancari per ampliar i fer més ambiciós el programa d’avals públics per a la compra d’habitatge, amb l’objectiu que no comprometi la capacitat de consum de les persones beneficiàries. “Destinarem molts més recursos públics per acompanyar els beneficiaris del programa, especialment durant els primers anys, avalant l’operació i satisfent part dels interessos”, ha explicat.

El cap de Govern ha afirmat que el percentatge de famílies que viuen de lloguer a Andorra és molt superior al dels països de l’entorn i que, per aquest motiu, calen solucions que abordin el problema des de totes les vessants. En aquest sentit, ha situat el nou programa dins d’un paquet més ampli de mesures, incloent-hi incentius fiscals i urbanístics per a promotors que apostin pel lloguer assequible i les previsions contingudes a la Llei Òmnibus, afirmant que, gràcies a aquesta normativa, 213 habitatges d’ús turístic ja han passat al mercat residencial i que aquesta xifra anirà creixent els propers anys.

Amb tot, Espot ha situat la política d’habitatge com una de les prioritats de la segona meitat de legislatura, i l’ha contextualitzada dins l’objectiu més ampli de garantir un model d’equilibri en un entorn internacional que ha qualificat de complex i desordenat. “Els poders públics han d’intervenir quan calgui per garantir l’equilibri”, ha remarcat, tot afirmant que el seu Govern no incorrerà ni en triomfalisme ni en autocomplaença, però tampoc en el “pessimisme que massa sovint impera injustificadament o interessadament en el discurs d’algunes formacions”.