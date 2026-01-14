El Govern augmenta el salari mínim fins als 1.525 euros i confia en un “efecte cascada” sobre la resta de sous del país

El Govern ha aprovat un increment del salari mínim, el qual augmenta a 1.525 euros, amb l’objectiu de reforçar el poder adquisitiu dels treballadors amb sous més baixos i confia que la mesura tingui un “efecte cascada” sobre la resta de salaris. Així ho ha defensat el ministre portaveu, Guillem Casal, després de la sessió del Consell de Ministres, tot assegurant que l’augment no s’ha de llegir com una acció aïllada, sinó com una eina per empènyer el conjunt del mercat laboral.
Segons ha explicat Casal, l’Executiu parteix de la base que l’increment del salari mínim ha de tenir un impacte més ampli. “Quan s’apuja el salari mínim, la resta de salaris també tendeixen a ajustar-se”, ha afirmat, insistint que aquesta dinàmica ja s’ha produït en altres ocasions i que forma part del funcionament habitual del mercat de treball.
El ministre ha subratllat que la decisió s’emmarca en un context econòmic que considera positiu i ha defensat que l’augment aprovat és compatible amb la situació de les empreses. En aquest sentit, ha reiterat la confiança del Govern que la mesura contribueixi a millorar les condicions salarials sense generar desequilibris, especialment en els sectors amb sous més ajustats.
Preguntat pel fet que el salari mitjà d’Andorra pugui aparèixer inflat perquè inclou retribucions que superen les 40 hores setmanals, Casal ha defensat el criteri utilitzat en el càlcul. Segons ha explicat, aquests ingressos, “estiguin inclosos en el contracte o no, són un guany que perceben els treballadors i cal tenir-los en compte”. En aquest sentit, ha remarcat que el percentatge es calcula “sobre la totalitat dels salaris del nostre país” i que, si aquests imports es cobren, “s’han de comptar d’alguna manera”.
Casal també ha volgut posar l’accent en l’evolució recent de les dades salarials. Segons ha detallat, el salari mitjà ha augmentat un 8% des del 2023, una xifra que, al seu entendre, “demostra una bona salut del context econòmic del país” i reforça la lectura positiva de l’evolució del mercat laboral.