El Govern allarga dues setmanes més el termini per a la construcció dels habitatges a preu assequible del Cedre

El Govern ha decidit allargar el termini perquè les empreses interessades es puguin presentar al concurs públic per a les obres de construcció d’un edifici d’habitatges de preu assequible al carrer del Cedre. Cal destacar, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) que l’actual termini establert era fins al 29 d’agost i que l’allargament suposa que les ofertes es podran lliurar fins al 12 de setembre.
Les obertures de les pliques es faran en dues dates diferents, ja que el 17 de setembre s’obriran l’A i la B, i pel que fa a la C la data fixada és el 19 de setembre. També s’especifica que les ofertes s’han de presentar per mitjà de la plataforma de contractació del sector públic.
Cal recordar que és previst bastir un edifici amb 30 habitatges a una parcel·la propietat del Comú d’Andorra la Vella a la zona del Cedre de Santa Coloma. Els habitacles tindran una superfície d’entre 35 i 82 m², segons el nombre d’habitacions de cadascun (una, dues o tres) i, a més, a la planta soterrània s’han projectat places d’aparcament per als llogaters. També hi haurà serveis comunals com una nova llar i un menjador per a la gent gran.
La voluntat inicial del Govern era que el projecte es pogués adjudicar durant aquest mes d’agost amb la intenció que al setembre es poguessin posar en marxa les obres i l’edifici pogués estar executat en un període de divuit mesos. Ara l’inici dels treballs s’allargarà una mica més.
Ampliació d el termini per presentar ofertes per a les obres d’ampliació de la Universitat d’Andorra
D’altra banda, el Govern ha publicat un edicte per anunciar la pròrroga del termini per presentar ofertes al concurs públic per a l’execució dels treballs de condicionament i ampliació de les instal·lacions de la Universitat d’Andorra (UdA). Les ofertes es podran presentar ara fins al 12 de setembre. La licitació forma part del projecte d’ampliació de l’edifici universitari, una actuació que té com a objectiu adaptar els espais existents a les noves necessitats docents i administratives del centre.
Les obres tindran lloc a l’antiga fàbrica Reig, espai escollit per ampliar el centre acadèmic, i inclouen la realització dels tancaments interiors i de les noves instal·lacions, a més del muntatge d’un nou ascensor, seguint les directrius establertes pel rectorat de l’UdA, tal com han explicat des de Govern. El projecte també contempla l’aprofitament de l’estructura, les façanes i la coberta actuals, introduint alhora millores per reforçar la impermeabilització i l’eficiència energètica de l’edifici.
La fàbrica Reig des de l’exterior. | SGA