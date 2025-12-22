El discurs institucional del síndic genera lectures parlamentàries sobre la despenalització de l’avortament

El discurs del síndic general, Carles Ensenyat, amb motiu de la sessió Tradicional de Sant Tomàs i la reobertura de la Casa de la Vall, ha posat l’accent en la continuïtat institucional, la prudència i la utilitat de les institucions com a eixos que han permès la pervivència del país. Sense entrar en cap dossier concret, Ensenyat ha defensat la necessitat de preservar els equilibris històrics d’Andorra tot adaptant-los als temps actuals, mencionant breument la despenalizació de l’avortament.
En el seu parlament, el síndic ha apel·lat a l’alçada de mires, al diàleg i a la responsabilitat institucional, remarcant que les institucions han de ser útils a la ciutadania sense trencar el cabal històric que representen. Aquest plantejament ha centrat les primeres reaccions polítiques després de l’acte.
Des de Concòrdia, el seu president parlamentari, Cerni Escalé, ha valorat positivament un discurs que “posa l’èmfasi en la tradició, la identitat i la història”. Un discurs que, segons Escalé, es pot interpretar de dues maneres. La primera, com una advertència al fet de que portar alguns debats massa lluny pot posar en perill la institucionalitat, i la segona, que el missatge es pot llegir des de la vessant de la utilitat de les institucions. En aquest sentit, ha afirmat que el país necessita “un equilibri entre la presència simbòlica de les institucions i la seva utilitat real”.
Pel que fa a l’avortament, Escalé ha recordat que la posició de Concòrdia és coneguda i clara: “Pensem que s’ha de fer la despenalització i que ha de ser un pas àgil”. Alhora, ha defensat que aquest avenç només serà possible des d’una bona entesa amb el coprincipat, i ha considerat que el discurs del síndic envia un missatge tant als grups parlamentaris com a les institucions perquè “estiguin més acompassades amb la realitat social actual”.
“Pensem que s’ha de fer la despenalització i que ha de ser un pas àgil” – Cerni Escalé
Al seu torn, la presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha qualificat el discurs de “molt institucional” i “potent”, destacant que ha defensat la feina de consens que es fa al Consell General. Tanmateix, ha subratllat que quan el síndic parla de la utilitat de les institucions i de l’alçada de mires, el PS hi veu “una obertura clara” per abordar el debat sobre el dret a l’avortament. Segons Vela, el missatge és una crida a trobar “un punt d’equilibri” que permeti garantir els drets de les dones sense provocar una crisi institucional amb el coprincipat episcopal.
Des d’Andorra Endavant, la seva presidenta parlamentària, Carine Montaner, ha remarcat que el grup sempre ha defensat les institucions i el coprincipat. En el seu cas, ha evitat fer una lectura directa del discurs del síndic sobre l’avortament i ha insistit que la seva funció com a consellers és “defensar les institucions, controlar i verificar que el que es diu sigui cert”, sense entrar en interpretacions polítiques del parlament institucional.
Pel que fa als grups de la majoria, Demòcrates i Ciutadans Compromesos han coincidit a destacar el caràcter institucional del discurs. Des de Demòcrates, Jordi ornada ha assenyalat que Ensenyat ha fet una retrospectiva de l’evolució del país i ha defensat la necessitat de mantenir l’equilibri institucional tot evolucionant “sense fer punts i a part, sinó punts i seguit”. En relació amb l’avortament, ha afirmat que la prioritat continua sent preservar l’estructura institucional i treballar amb temps per assolir una entesa.
Per la seva banda, Carles Naudi de Ciutadans Compromesos ha interpretat que el missatge del síndic alerta que una llei de despenalització de l’avortament podria “posar en escac” el sistema del coprincipat si no es gestiona amb prudència. El grup ha defensat que cal avançar amb discreció, serenitat i consens, i ha afirmat que hi ha encaix possible, però que aquest només s’assolirà “treballant lluny de grans estridències”.