El copríncep episcopal rep seminaristes catalans en una visita formativa per conèixer el territori diocesà

El bisbe d’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha rebut al bisbat d’Urgell un grup de seminaristes procedents d’arreu de Catalunya en el marc d’una visita formativa per conèixer diferents realitats eclesials del territori. Els joves, que cursen l’any propedèutic —el primer any de formació al seminari—, han recorregut diversos punts del bisbat, amb estades a la Seu d’Urgell i a parròquies del Principat, com la d’Andorra la Vella, on han participat en una eucaristia i en la presentació del llibre Els escrits de Sant Just. Segle VI.
El rector del Seminari Diocesà d’Urgell, Gabriel Casanovas, ha explicat que aquestes visites permeten als seminaristes conèixer de primera mà la vida parroquial i el funcionament de les comunitats cristianes. Segons ha destacat, es tracta d’una experiència significativa perquè els participants poden veure de prop “la gent, la vida de la parròquia i com es viu la fe”.
Casanovas també ha assenyalat que, malgrat que el treball de l’Església continua sent “de formigueta”, es detecten signes de recuperació després d’anys de davallada, amb una percepció de “més vida a les parròquies” i una presència creixent de joves, tot i que desigual segons el territori. En aquest sentit, ha atribuït aquest apropament a la necessitat de molts joves de trobar respostes més enllà del materialisme. “La vida se’ls presenta molt material però una mica buida, i hi ha una recerca general de sentit”, ha indicat, tot apuntant que alguns troben en la fe cristiana una resposta i, fins i tot, una vocació de servei.
Les comunitats parroquials acollidores i la connexió entre tradició i present esdevenen clau per despertar vocacions entre els joves actuals
El rector ha posat en valor el paper de les comunitats parroquials acollidores i diverses com a element clau per atraure els joves, així com la importància de connectar la tradició amb el present perquè els missatges del passat continuïn oferint respostes a la societat actual.
En aquest context, Serrano Pentinat ha reflexionat sobre el moment actual de l’espiritualitat, assegurant que “poc a poc està ressorgint” en una època marcada per la incertesa i amb paral·lelismes amb el primer mil·lenni, quan es configuraven les fronteres religioses i s’expandia el cristianisme. El bisbe ha afirmat que trasllada “el repte i la inquietud” de la paraula del primer bisbe documentat d’Urgell, Sant Just, i ha defensat la necessitat de refer el treball missioner.