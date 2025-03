El Consell de la Unió Europea celebrarà fins a cinc reunions clau abans del juny per definir aspectes de l’Acord

El president del grup parlamentari de Demòcrates per Andorra, Jordi Jordana, ha comentat en el marc de les declaracions posteriors a la reunió d’aquest dimecres sobre el Pacte d’Estat per l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea que, fins al mes de juny, es preveuen un màxim de cinc reunions de treball del Consell de la Unió Europea sobre l’Acord sota la presidència de Polònia que seran clau per resoldre diversos aspectes importants del procés, com ara la qüestió de si l’acord serà mixt o no.

“Entenem que dins d’aquesta agenda, al juny, tindrem més claredat sobre diversos punts claus que actualment es troben en procés de definició”, ha explicat el president del grup parlamentari, mentre subratllava que, fins que el Consell de la Unió Europea no prengui una decisió definitiva sobre aquest aspecte, Andorra no podrà fixar una data pel referèndum.

Jordana també ha explicat que en el marc de la reunió s’ha tractat la qüestió de l’adaptació del reglament per a la celebració del referèndum que ha de definir aspectes com el grup d’electors, el finançament i altres qüestions tècniques per garantir la celebració correcta de la consulta. A més, també ha indicat que en la reunió s’ha abordat la gestió de fronteres i l’actualització dels acords d’intercanvi d’informació entre Andorra i la Unió Europea, que actualment es troba en procés d’evolució. En aquest sentit, ha explicat que s’està treballant per evitar que el país s’integri en el sistema d’identificació ‘Entry/Exit System’.



Finalment, el president del grup parlamentari demòcrata ha informat que s’està actualitzant l’Acord que es va signar l’any 2017 amb la UE sobre l’intercanvi automàtic d’informació. Una qüestió tècnica necessària per complir amb nous criteris establerts per l’OCDE, però que, com ha detallat Jordana, no implica canvis fonamentals en el sistema.