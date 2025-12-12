Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Consell d’Afers Econòmics i financers de la Unió Europea

L’ECOFIN aprova negociar una modificació de l’actual Acord Monetari per adaptar-lo a l’Acord d’associació

L’Acord Monetari, en vigor a Andorra des del 2012, regula aspectes monetaris, però inclou alhora normatives també de l’àmbit financer o antifrau

El Consell d’Afers Econòmics i financers de la Unió Europea (ECOFIN) ha aprovat aquest divendres el mandat per negociar amb Andorra una modificació de l’actual Acord Monetari per adaptar-lo a l’Acord d’associació. Aquesta esmena s’inscriu en els treballs de preparació necessaris per garantir un funcionament coherent i eficient de l’Acord d’Associació en cas que aquest entri en aplicació.

L’aprovació d’aquest mandat permetrà començar la negociació el 2026 amb l’objectiu d’adaptar l’actual text a l’Acord d’associació perquè puguin conviure. En aquest sentit, l’Acord Monetari, en vigor a Andorra des del 2012, regula aspectes monetaris, però inclou alhora normatives de l’àmbit financer o antifrau, entre d’altres, que l’Acord d’associació també conté en els capítols sobre la lliure circulació de capitals.

L’Acord Monetari, en vigor a Andorra des del 2012, regula aspectes monetaris, però inclou alhora normatives de l’àmbit financer o antifrau

Així, en cas que l’Acord d’associació estigui en aplicació, caldrà disposar d’un Acord Monetari esmenat que permetrà delimitar amb exactitud quines normes europees queden sota cada text evitant duplicitats, i garantint una transició ordenada i coherent de les obligacions en aquest àmbit.

Tot i que la negociació s’avança per motius de coherència i planificació institucional, els canvis proposats no tindran cap efecte mentre l’Acord d’Associació no entri en aplicació. Això garanteix que el règim actual de l’Acord Monetari es manté inalterat fins que el nou marc d’associació hagi estat validat per la ciutadania d’Andorra i, posteriorment, ratificat pel Consell General.

El Govern d’Andorra valora positivament l’aprovació del mandat europeu, ja que constitueix un pas necessari per assegurar la coherència jurídica i institucional entre l’Acord Monetari i el futur Acord d’Associació, alhora que enforteix la seguretat jurídica del marc de relació amb la Unió Europea. L’adopció del mandat farà possible iniciar les negociacions tècniques durant el 2026, amb l’objectiu d’adaptar l’Acord Monetari perquè ambdós instruments puguin operar de manera complementària si l’Acord d’Associació entra en aplicació.

