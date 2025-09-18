El Comú d’Andorra la Vella simplifica els tràmits del programa Reviu per afavorir l’accés de la ciutadania

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat una modificació en el plec de bases del programa Reviu, amb l’objectiu de simplificar-ne els tràmits i facilitar l’accés dels propietaris. El conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent, ha explicat durant la sessió que la proposta consisteix en “eliminar la necessitat de complir amb el conveni de cessions” i que “amb un conveni és suficient”, de manera que es “suprimeix un pas afegit” i es redueix la burocràcia.
Torrent ha remarcat que el programa, creat per donar nova vida a pisos buits i posar-los al servei de la ciutadania, comença a donar resultats. “Jo crec que sí que estem avançant, s’està treballant, i pròximament us presentarem nous projectes relacionats amb el Reviu”, ha assenyalat, tot afegint que “soc molt optimista que aviat podrem presentar-vos avanços en aquest sentit i veure els primers fruits”.
El conseller ha recordat que el primer pis del programa ja està en procés i que en les properes setmanes es llançarà el concurs per executar les obres. També ha anunciat que “aviat us presentarem un nou projecte d’un nou propietari”, encara que no ha volgut donar més detalls. A més, ha destacat la incorporació de “dues vies noves de finançament, tant per part del comú com per part d’entitats bancàries”, i ha assegurat que ja s’està acabant de tancar el primer acord amb una entitat financera.
Pel que fa a la valoració política, el conseller de la minoria, David Astrié, ha estat crític amb els resultats del programa. Segons ha dit, “el programa Reviu es va implantar farà un any, i de tots els concursos que s’han fet, només hi ha hagut un apartament que s’ha posat a disposició”. Per això, ha conclós que “després d’un any, el programa Reviu no ha funcionat” i que “les polítiques d’habitatge que està aplicant Enclar de moment no funcionen”. Tot i això, Astrié ha afegit que donarà suport a la modificació aprovada: “Nosaltres donarem suport a tot el que sigui facilitar. Donarem un vot de confiança i votarem a favor, entenem que s’està treballant”.