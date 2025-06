Manca de presència en l'agenda comunitària

El cap de Govern nega que l’Acord amb la UE hagi quedat aturat: “S’han fet avenços discrets però notables”

Tot i que la qüestió no s’ha tractat al darrer Consell de la UE, Espot confia en reprendre les negociacions sota la presidència danesa

El cap de Govern, Xavier Espot, ha respost aquest divendres a les informacions publicades que apunten que l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea hauria perdut presència en l’agenda comunitària. Aquestes veus sorgeixen després que el tema no figurés en l’ordre del dia del Consell de la UE celebrat sota la presidència polonesa, on es preveia que es pogués fer pública la naturalesa jurídica de l’Acord.

Segons Espot, l’Acord “no ha estat mai fora” de les discussions del grup de treball EFTA, i ha assegurat que, durant el semestre que ara s’acaba, “s’han fet avenços discrets però molt notables”. El cap de Govern ha posat com a exemple les converses en matèria de serveis financers i la gestió de les reticències d’Itàlia envers San Marino, tot i que no ha concretat cap resultat formal assolit fins ara.

Espot ha insistit que Andorra “està avançant moltíssim” en les negociacions, tant dins el marc institucional europeu com a través de reunions bilaterals amb actors com França. No obstant això, ha admès que l’Acord no ha estat tractat en l’última reunió del Consell, tot justificant-ho amb el context geopolític. “Hem de ser conscients que no ocupem el monopoli de la discussió”, ha dit, tot mencionant altres qüestions que, segons ell, generen més urgència per a Brussel·les, com la guerra a Ucraïna o la política d’aranzels dels Estats Units.

Davant d’aquest escenari, el cap de l’Executiu ha volgut transmetre tranquil·litat i ha garantit que el projecte d’associació no ha “caigut en l’oblit”. En aquest sentit, ha assegurat que la voluntat del Govern és que la qüestió continuï viva tant al grup EFTA com al si del Consell de la UE, i ha fixat l’horitzó en la presidència danesa, que s’iniciarà al juliol, com a proper escenari per reprendre les converses.

Amb tot, Espot ha reiterat l’objectiu d’assolir un acord aprovat per unanimitat pels estats membres i que sigui “molt satisfactori” per als interessos d’Andorra, tot i que, per ara, el calendari i la concreció dels avenços continuen sense definir-se amb claredat.