Dinamarca es mostra confiada que es pugui signar l’Acord d’associació durant la seva presidència al Consell de la UE

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, han presidit aquest dimarts la presentació de les prioritats de Dinamarca al capdavant de la presidència del Consell de la Unió Europea, que exerceix durant el segon semestre del 2025. L’ambaixador de Dinamarca a Andorra, Michael Braad, ha estat l’encarregat d’exposar les línies mestres del programa danès, reconeixent que Andorra està fent esforços per apropar-se a Europa: “Esperem que es pugui signar durant la presidència danesa”, ha declarat, remarcant que en els darrers mesos s’han incrementat les reunions i les trobades per tractar la qüestió de l’acord.
Braad ha remarcat que Europa afronta un moment “complex” i en aquest sentit, ha defensat la necessitat d’una capacitat de resposta ràpida i coordinada davant les crisis, de donar suport ferm a Ucraïna i de reforçar les sancions a Rússia, amb la mirada posada en una pau duradora. El diplomàtic danès també ha subratllat la importància de reconstruir i enfortir el mercat únic europeu, reduir la burocràcia i avançar en la transició energètica verda amb el mateix nivell d’ambició. “Cap país ha d’afrontar sol els desafiaments globals”, ha apuntat.
En la mateixa línia, Tor ha agraït el paper de Dinamarca, assenyalant que durant el seu mandat s’han resolt qüestions pendents i rellevants relatives a l’Acord. Per la seva banda, Riba ha remarcat el lideratge danès en el grup EFTA, en el qual l’Acord d’associació es manté com una de les prioritats. Riba també ha agraït els esforços per concloure les discussions sobre l’acord al Consell de la UE i encaminar el projecte cap a la seva ratificació.