Després de quatre anys, el mercat de crèdits de carboni es consolida amb noves expectatives de futur

Al principi va costar que el mercat de crèdits de carboni arrenqués, però després de quatre anys de funcionament es troba consolidat i ara mateix compta amb vuit projectes publicats amb una oferta de més de 2.000 crèdits. La tècnica de l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic Anna Boneta explica que al començament només es va tenir una proposta, la de la reducció de les emissions de la flota de vehicles d’Andbus que va “esgotar ràpidament l’oferta” i llavors des del Govern es va fer “un gran treball de comunicació” per fer conèixer el mercat perquè hi hagués més projectes sobre la taula. Després d’aquest temps de divulgació els resultats actuals fan que estiguin “satisfets”.
I és que actualment hi ha “més oferta que demanda” i això mostra que a poc a poc els promotors de projectes veuen la utilitat d’aquest mercat que sovint “els aporta uns ingressos” que els ajuda a decidir-se a impulsar definitivament les seves propostes. A més, aquesta experiència és clau, ja que molts d’aquests promotors, en explicar la seva experiència a altres persones, també ajuden a difondre el mercat.
La gran majoria dels projectes que ara s’ofereixen, concretament sis, estan relacionats amb l’eficiència energètica, bàsicament de l’àmbit de les renovables com minicentrals i instal·lacions fotovoltaiques o també la millora d’aïllament d’edificis. A banda, n’hi ha un parell que tenen a veure amb la mobilitat sostenible. La voluntat de l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic seria “diversificar els projectes” i que per exemple n’hi hagués de relacionats amb l’economia circular i la gestió forestal. Per aquest motiu, i de manera proactiva, s’ha començat a parlar amb possibles promotors per animar-los a entrar dins el mercat i a més a més tenint en compte que a l’oficina es reben “moltes persones”, s’aprofita per detectar aquests possibles candidats. Una feina pedagògica que ve de llarg perquè al llarg d’aquests anys, a més, s’han fet manuals, plantilles de documents i sessions informatives per incidir en la divulgació del mercat.
Un altre dels objectius que es plantegen des de l’oficina és “millorar la calculadora d’emissions” que suposa de fet un primer pas per a la compensació de les emissions. La intenció és que sigui una eina “més accessible” i que es pugui afinar el càlcul alhora que es millori l’experiència de l’usuari. Ara com ara estan recollint les aportacions dels usuaris sobre possibles millores amb l’objectiu que la calculadora pugui estar ja en funcionament l’any vinent.