Demòcrates rebutja impulsar una llei d’asil i defensa que l’acollida de refugiats es faci sota el paraigua de l’ONU

El Consell General ha rebutjat aquest dijous la moció presentada pel grup Socialdemòcrata (PS) que instava el Govern a elaborar i aprovar una llei sobre el dret d’asil o un règim legal anàleg. El president de Demòcrates, Jordi Jordana, ha defensat que, “si el Govern es planteja acollir refugiats, ho ha de fer en el marc de la legislació de l’ONU”, atès que “Andorra no pot destinar tots els recursos econòmics i de personal que requeriria oferir tots els drets a les persones acollides”. Jordana ha subratllat que el Principat “no forma part de l’espai Schengen ni d’altres convenis internacionals” i que la gestió directa implicaria “una infraestructura amb oficines, ambaixades i dispositius logístics que el país no pot assumir actualment”.
El conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha justificat les esmenes presentades pel seu grup “per una qüestió de drets bàsics”, recordant que “l’asil és un dret i Andorra forma part dels països signants de la Convenció de Nacions Unides”. En aquest sentit, ha posat com a exemple els casos de Síria i Ucraïna, en què el país va acollir persones refugiades, i ha reclamat “no parlar amb fredor d’un tema que té una dimensió humana i solidària”. Des del PS, Susanna Vela ha defensat que la moció volia “obrir el debat i establir un marc legal clar” per evitar situacions arbitràries en futures crisis humanitàries.
En la seva rèplica, Jordana ha remarcat que “Andorra sempre ha estat un país solidari”, però ha insistit que “és preferible actuar sota la coordinació de l’ONU, que ja disposa dels mitjans i l’experiència per fer-ho amb garanties”. També ha recordat que el cap de Govern, Xavier Espot, “ja va expressar que aquest no és el moment per plantejar una llei d’asil pròpia”.