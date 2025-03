Set esmenes a la llei

Concòrdia vol impedir la discriminació en assegurances cinc anys després d’haver superat un càncer

La formació defensa que, passat aquest període sense recaigudes, es garanteixi l’accés en igualtat de condicions a assegurances i serveis financers

El grup parlamentari de Concòrdia ha registrat un total de set esmenes a l’articulat de la Proposició de llei per fer efectiu el dret a l’oblit sanitari, una iniciativa entrada al Consell General pel grup parlamentari Socialdemòcrata el setembre passat. Les esmenes de Concòrdia parteixen de les dues normatives que es veurien modificades: la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat i la Llei de competència efectiva i protecció del consumidor.

L’objectiu principal de les esmenes és evitar la discriminació de les persones supervivents de càncer en comparació amb altres consumidors. Tal com s’exposa en la primera esmena, es vol garantir que cap persona sigui discriminada per raó de les seves condicions de salut, excepte si aquestes diferències estan “debidament fonamentades, proporcionades i raonables”, i documentades segons criteris objectius i prèviament establerts.

Pel que fa a l’abast del dret a l’oblit sanitari, Concòrdia el delimita exclusivament a persones que hagin superat una patologia oncològica, excloent-hi, de moment, les afectades pel VIH/sida o l’hepatitis C, en considerar-les malalties cròniques. Tot i així, preveu que el Govern pugui estendre aquest dret a altres patologies no oncològiques mitjançant reglament, a mesura que avancin els tractaments mèdics i l’evidència científica.

A més, el grup no considera oportú incloure dins aquesta norma la prohibició de discriminació per discapacitat, ja que entén que es tracta de qüestions amb fonaments jurídics diferents. Per això, proposa abordar-les de forma separada i diferenciada.

Una altra de les esmenes clau estableix que, un cop hagin passat cinc anys des de la finalització del tractament oncològic sense recaiguda, les persones supervivents no puguin ser discriminades en la contractació de cap assegurança ni en la seva condició de consumidors. Tot i això, el text preveu que aquest termini pugui ser modificat pel Govern via reglament, segons els avenços mèdics i científics.

D’altra banda, mitjançant una disposició addicional, Concòrdia proposa garantir l’accés a productes financers —com préstecs, hipoteques, assegurances o crèdits— destinats a l’adquisició d’un habitatge principal o a l’exercici d’una activitat professional, independentment de l’estat de salut de la persona sol·licitant. Només es podrien denegar aquestes operacions si es justifica amb criteris mèdics objectius, fonamentats i proporcionats, tal com recull el text esmenat.

Finalment, per garantir el compliment efectiu de les noves obligacions, Concòrdia proposa modificar els articles de les dues lleis esmentades en matèria d’infraccions. En concret, s’amplien els supòsits de sancions en cas d’incompliments greus o molt greus per part de les asseguradores, com ara no acceptar la sol·licitud d’una persona que hagi superat la malaltia en el termini establert.