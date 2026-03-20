Concòrdia impulsa fins a una desena d’esmenes per agilitzar la justícia i reforçar la coherència del sistema penal

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una desena d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de diverses normes en l’àmbit penitenciari i penal amb l’objectiu d’agilitzar els procediments judicials i reforçar la seguretat jurídica. La formació ha situat com a prioritat reduir els terminis de resolució en un context en què la justícia pateix un “important coll d’ampolla” que retarda la tramitació dels processos.
En aquest sentit, i seguint les recomanacions del Consell Superior de la Justícia, Concòrdia proposa introduir millores tècniques en la tramitació per fer els procediments “més àgils sense reduir els drets”. Entre les mesures plantejades, destaca l’eliminació de l’obligació que l’instructor hagi de justificar de manera immediata la denegació de proves, ja que, tal com assenyalen, “no té sentit obligar l’instructor a fer una resolució formal sobre una prova que no es pot impugnar en aquell moment”. Segons el grup, aquesta modificació permetria “avançar en el procediment i agilitzar sense prendre drets reals a la defensa”.
Entre les mesures plantejades per la formació, destaca l’eliminació de l’obligació que l’instructor hagi de justificar de manera immediata la denegació de proves
En l’àmbit sanitari, les esmenes incorporen una regulació més garantista de l’assistència mèdica obligatòria, en línia amb la Llei de drets i deures dels usuaris i professionals del sistema sanitari. Així, es planteja que només es pugui imposar un tractament mèdic en contra de la voluntat de la persona interna quan no sigui possible conèixer-la o quan existeixi un perill per a la vida, la salut o la seguretat de tercers. El grup ha vinculat aquesta proposta amb els informes externs recents sobre el centre penitenciari, que fan referència a una possible situació de “sobremedicació” i apunten a la pràctica d’“arrestos farmacològics”.
Pel que fa al model penal, Concòrdia defensa mantenir determinades eines orientades a la reinserció, com la pena d’arrest, que, segons indiquen, “permet, també, una col·laboració útil en la societat”. En aquest sentit, proposa conservar-la per a alguns delictes concrets, com els furts, la conducció sota els efectes de les drogues o els casos en què una persona es negui a sotmetre’s a proves de control de tòxics o d’alcoholèmia requerides per un agent de l’autoritat.
Es planteja que només es pugui imposar un tractament mèdic en contra de la voluntat de la persona interna quan no sigui possible conèixer-la o quan existeixi un perill
Finalment, el grup planteja eliminar la disposició que estableix que els procediments disciplinaris en curs abans de l’entrada en vigor de la llei continuïn regint-se per la normativa anterior. La proposta s’alinea amb el principi general del dret penal segons el qual una nova llei es pot aplicar si és més favorable a la persona afectada. En aquest sentit, assenyalen que es tracta d’evitar “que una persona interna no quedi automàticament sotmesa a una legislació antiga i que se li pugui aplicar la nova, si aquesta és més favorable”.