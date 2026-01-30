Concòrdia i Demòcrates presenten el dictamen final de la comissió sobre creixement urbanístic sostenible

Llum verda al dictamen final del consens de la comissió d’estudi per analitzar mesures tècniques d’ordenació del territori i urbanisme amb l’objectiu de garantir un creixement sostenible. El document ha estat signat i presentat aquest divendres pel president de la comissió, Jordi Casadevall, del grup Concòrdia, i per la vicepresidenta, Gemma Riba, de Demòcrates, dins el termini de treball fixat, que conclou aquest 31 de gener.
La comissió ha culminat la seva tasca després de tretze mesos de feina i d’una dotzena de compareixences públiques. Segons s’ha posat de manifest, els treballs s’han desenvolupat amb criteris d’imparcialitat, voluntat de consens i criteris objectius. En el si de la comissió hi han estat representats tots els grups parlamentaris de la cambra, fet que ha permès acordar un seguit d’eixos que haurien de servir de base per a una futura modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU).
El dictamen fixa les bases per reformar la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme amb criteris de sostenibilitat
El dictamen estableix les línies mestres que haurien d’orientar una reforma de la normativa vigent amb la voluntat d’assegurar un creixement urbanístic més sostenible, ordenat i respectuós amb l’entorn, tant a mitjà com a llarg termini. La previsió és que el text es pugui sotmetre a votació en la sessió del Consell General del pròxim 19 de març, coincidint amb l’inici del nou període de sessions. Prèviament, durant el mes de febrer, està previst que es faci una roda de premsa per donar a conèixer públicament les principals conclusions de l’informe.
Un cop el dictamen rebi el vistiplau del ple, la voluntat dels membres de la comissió és impulsar la creació d’una comissió de legislatura de caràcter legislatiu. Aquest nou òrgan hauria de permetre començar a treballar de manera immediata en una reforma de la LGOTU a través d’una proposició de llei de modificació de l’actual text, amb l’objectiu que la reforma pugui ser una realitat dins l’actual legislatura.