Concòrdia defensa un nou model de cotització més just i planteja una revisió del càlcul de la quota d’autònom

El grup parlamentari de Concòrdia “aposta per fer un pas endavant en relació amb la cotització dels treballadors per compte propi”, en tant que motor de l’economia andorrana, per la qual cosa planteja una revisió del càlcul de la quota d’autònom. Així es desprèn d’un comunicat emès aquest matí, indicant que es tractaria d’establir un nou model de cotització “més just i equitatiu”, de manera que s’articuli al voltant dels ingressos reals percebuts cada any pel treballador, individualment, i deixar enrere el sistema actual, el qual vincula la quota d’aquest col·lectiu al salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de les persones assalariades al Principat (situat avui en dia al voltant dels 2.600 euros).
En aquest sentit, la formació alerta que un nombre significatiu de treballadors per compte propi del país es troben immersos en aquesta situació conflictiva, “que fa que aquells que perceben un salari inferior al salari global mensual mitjà acabin pagant una quota desproporcionada i superior als seus ingressos reals”. A més, l’actual sistema de bonificacions, creat per alleugerir la càrrega que suposen les cotitzacions socials dels treballadors per compte propi, “fa que aquells que s’hi acullen vegin reduïda substancialment la seva base de cotització”. I, a llarg termini, apunten, “això repercuteix directament en el volum de la seva pensió”.
Per tot això, el conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha presentat una demanda d’informació en relació amb el col·lectiu dels treballadors per compte propi. Vol saber quants n’hi ha per a cada tipologia de bonificació establerta per llei i quants estan pagant, en l’actualitat, una quota que no s’ajusta amb els seus ingressos reals.
La formació demana celeritat amb el desplegament reglamentari de la llei del Pla d’estadística
“Tres mesos, des de l’entrada en vigor del text, perquè el Govern desplegui el reglament que determina les modalitats, les normes i les condicions necessàries per a obtenir accés a les dades amb finalitats de recerca científica”, esmenten. Aquesta és la principal esmena que el grup parlamentari de Concòrdia ha formulat al Projecte de llei del Pla d’estadística 2026-2029, amb l’objectiu de facilitar, desenvolupar i avançar en l’accés a aquest tipus d’informació, a més de donar compliment a la llei.
La formació també afegeix l’indicador de la qualitat sonora en el conjunt d’activitats estadístiques sobre el medi ambient, tenint en compte que el cadastre sonor del Principat fa anys que no s’actualitza i que no es disposa de dades sobre la qualitat acústica.