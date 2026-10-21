Concòrdia alerta que el Registre de la Propietat no funcionarà durant aquesta legislatura malgrat aprovar-se la llei

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una cinquantena d’esmenes a la Proposició de llei del Registre de la Propietat amb l’objectiu d’ampliar la transparència sobre les titularitats immobiliàries i evitar que la ciutadania hagi de repetir tràmits administratius. En aquest sentit, la formació també ha advertit que l’aprovació de la normativa no comportarà la posada en funcionament immediata del registre, ja que prèviament cal regular els drets reals, una tasca que, segons assenyala en un comunicat, no es completarà durant aquesta legislatura.
Una de les principals modificacions proposades consisteix a permetre que qualsevol ciutadà pugui consultar la identitat del propietari d’un immoble, mitjançant el pagament d’una taxa per cada finca consultada. Concòrdia defensa que aquest sistema, inspirat en el model suís, permetria garantir l’accés a la informació i, alhora, desincentivar les consultes motivades únicament per la curiositat. Així mateix, reclama publicar periòdicament estadístiques sobre les propietats, les titularitats i les transmissions immobiliàries, sense identificar persones físiques, per disposar d’una imatge més precisa del mercat immobiliari nacional.
Una de les principals modificacions proposades consisteix a permetre que qualsevol ciutadà pugui consultar la identitat del propietari d’un immoble, mitjançant el pagament d’una taxa per cada finca consultada
Pel que fa als procediments administratius, la formació aposta per automatitzar l’intercanvi d’informació entre els diferents registres públics per evitar que els ciutadans hagin d’aportar reiteradament documentació que ja està en poder de l’Administració. Entre les mesures plantejades destaca la inscripció obligatòria dels contractes de lloguer d’habitatge habitual al Registre de la Propietat, amb la comunicació automàtica de les altes, modificacions i extincions al Sistema d’Informació dels Contractes d’Arrendament (SICAR). Així mateix, també proposa establir mecanismes de coordinació amb els comuns per resoldre possibles discrepàncies amb els cadastres.
Finalment, Concòrdia ha qüestionat la conveniència d’aprovar la llei abans de disposar de la regulació dels drets reals, la qual inclou aspectes com la propietat, l’usdefruit i les hipoteques. Segons la formació, aquesta circumstància impedirà que el registre entri en funcionament durant el mandat actual i podria obligar a modificar posteriorment la normativa aprovada. A més, recorda que el procés de regularització previst podria allargar-se entre vuit i 10 anys. Per aquest motiu, adverteix que aprovar la llei no hauria de servir per presentar com a assolit un compromís que encara no s’ha materialitzat.