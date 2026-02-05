Coma admet que l’Acord amb la UE “no és la panacea” i apel·la a una decisió informada abans del referèndum

La necessitat de més informació i claredat sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea ha marcat la Jornada de treball del Grup Interparlamentari Andorra–San Marino. La consellera general i presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma, ha reconegut que a Andorra el debat és més dividit i que la incertesa sobre el calendari i la celebració del referèndum ha generat dubtes entre la ciutadania.
En aquest context, Coma ha defensat la necessitat d’intensificar la informació perquè la població pugui decidir amb criteri. “La ciutadania s’ha d’informar bé sobre què és aquest acord i què ens aportarà abans d’anar a votar”, ha afirmat, tot admetent que l’Acord “no és la panacea” i que el seu impacte final dependrà també de com l’apliquin els futurs governs.
Durant la jornada també ha intervingut el president de la Comissió Legislativa d’Afers Exteriors del Parlament de San Marino, Michele Muratori, qui ha explicat que al seu país l’Acord compta amb un suport polític unànime i que San Marino es troba pràcticament en disposició de signar-lo. Segons ha indicat, Andorra, en canvi, haurà d’esperar la celebració d’un referèndum i que la qüestió de l’habitatge introdueix una incertesa específica que requerirà mesures de salvaguarda.
En aquest sentit, i en relació amb el seu país, ha assenyalat que existeixen diferències estructurals importants, ja que a San Marino prop del 90% de la població és propietària d’un habitatge i només un 10% viu de lloguer, mentre que a Andorra la major part de la població resideix en règim de lloguer. A més, Muratori ha reconegut que San Marino també ha experimentat increments en els preus de l’habitatge derivats de polítiques d’atracció de pensionistes amb alt poder adquisitiu, que poden establir-s’hi mitjançant dipòsits o contractes de lloguer.