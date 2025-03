Reaccions de les entitats a la revisió dels materials sexuals

Codina i Pallarés recolzen l’estudi del Govern dels continguts en línia i alerten que són un territori enfangat

Les dues portaveus ressalten la perillositat i vulnerabilitat que exposa a les creadores dels mateixos en traslladar-se sovint en abusos i intents de violència

La pregunta parlamentària més sonada aquesta darrera setmana va venir en veu de la consellera general de Concòrdia, Núria Segués, qui va obrir un debat certament controvertit amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, sobre si la divulgació i exposició del cos femení a la xarxa es podria encabir com una pràctica equiparada al que és la prostitució convencional, la qual si està penada al nostre país. De fet, la parlamentària va recordar el cas del Rei d’OnlyFans sent aquest l’últim i més recent exemple del que permet la llei actual per a una persona que ingressa al Principat per exercir el que s’emmarca com una activitat econòmica lícita.

En aquest sentit, la titular de la cartera judicial va asseverar que l’Executiu ja ha encomanat un estudi jurídic per determinar la naturalesa d’aquests continguts en línia i per saber així si s’hauria de modificar el seu marc legal i restringir i sancionar la seva divulgació i creació. Així, dos organismes nacionals amb potestat i força com són l’Associació de Dones d’Andorra, encapçalada per Mònica Codina, i l’Institut Andorrà de les Dones, presidit per Judith Pallarés, han conversat sobre la qüestió amb EL PERIÒDIC.

“Les tecnologies, juntament amb la societat, evolucionen, i han aconseguit trobar noves maneres de deixar a la dona en una posició de mercaderia i vulnerabilitat. És per això que la decisió del Govern va en la bona direcció atès que cal modernitzar i adaptar les lleis en conseqüència“, ha exclamat sobre la qüestió la presidenta de l’ADA. Concretament, subratlla que aquestes plataformes que avui dia s’han posat en auge per fomentar el contingut eròtic com OnlyFans o Sugar Baby “han demostrat esdevenir mecanismes de ciberprostitució”.

Continuant la línia, la portaveu de l’entitat feminista opina que la prostitució ha anat evolucionant en els nostres temps “d’una manera que ja no cal mantenir un contacte físic per a consumar-se“, deslligant al mateix temps que els clients i consumidors d’aquests continguts estan donant ple suport a “un fet desagradable”. A banda d’això, Codina recorda que la venda del cos ha estat normalitzada per la societat des de l’Antiguitat i que la iniciativa del Govern de contemplar la seva regulació en la seva forma digital “va en la bona direcció”.

Per la seva banda, la presidenta de l’IAD també sostreu que el possible canvi en el marc legislatiu “és una bona proposta”, tot i advertir de la complexitat que comporta: “No sé exactament com abordarà l’Executiu la qüestió, però se m’ha citat aviat amb la ministra Molné per brindar-li el nostre punt de vista sobre aquesta matèria. Caldrà abans de decidir possibles sancions confeccionar jurídicament el seu marc legal. Al nostre entendre, aquestes xarxes són una forma d’agressió cap a la dona i amb un intercanvi monetari pel mig”, afirma.

A més, Pallarés troba que les noies que s’exposen en aquestes plataformes “són més vulnerables, ja que els passos posteriors poden desencadenar en processos de violència significatius”. També pondera que el fenomen OnlyFans i derivats “no és exclusiu del nostre territori, sinó malauradament una tendència mundial” i per aquest motiu destaca que l’administració central necessitarà un temps “per estudiar i avalar l’assumpte amb tranquil·litat”. La manifestació dijous passat al Consell General, raona, ha estat la d’un “clar rebuig envers una activitat que no aporta cap mena de valor afegit a la societat”.