Manca d'informació en l'empresariat

Casal veu “comprensible” el recel empresarial cap a l’Acord amb la UE i anuncia més comunicació sectorial

Tot i que un 57% de les empreses detecta riscos potencials, el Govern manté que el text negociat serà clau per a la diversificació econòmica

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha considerat aquest dimecres “comprensible” que una part del teixit empresarial es mostri reticent a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, tenint en compte el moment actual del projecte. Així ho ha afirmat en resposta a les conclusions de l’estudi publicat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), basat en 844 enquestes a empreses associades, segons el qual un 57% dels participants detecten riscos potencials per a la seva activitat en el marc del text negociat.

Casal ha afirmat que aquesta tendència “no ens ve de nou”, ja que dades similars ja es van recollir en enquestes anteriors. Tot i això, ha reconegut que “hi ha un gruix d’empreses que els hi manca informació”, i ha defensat la necessitat d’intensificar l’esforç comunicatiu. En aquest sentit, ha anunciat que el Govern reforçarà les accions amb una comunicació més concreta i personalitzada per sectors, tal com s’ha començat a fer amb més de 50 reunions amb col·legis professionals i representants empresarials.

El ministre ha explicat que la falta de novetats sobre el posicionament final de les institucions europees respecte al text de l’Acord —un cop concloses les negociacions— ha provocat “un aplanament en la comunicació política” del projecte. Tot i així, ha avançat que les accions de divulgació previstes per a la fase final prèvia al referèndum “s’hauran de fer una mica abans”, per respondre a les inquietuds expressades.

En relació amb la interpretació de les dades, Casal ha insistit que cal analitzar-les amb rigor, ja que “en funció de com les agrupem, podem extreure unes conclusions o unes altres”. En aquest sentit, ha posat l’accent en el fet que, malgrat la bona situació econòmica actual, l’Acord també ha de ser vist com una eina estratègica de futur, especialment en moments de dificultat.

“Fa només tres anys, en plena sortida de la pandèmia, tots estàvem dubtosos cap a on aniria el rumb econòmic del país”, ha recordat, apuntant que més de la meitat de les empreses enquestades llavors demanaven al Govern “mecanismes per diversificar l’economia”. En aquest sentit, ha defensat que l’Acord és l’instrument que ha de permetre una homologació internacional i obrir nous sectors que no depenguin tant del creixement demogràfic.