  • El ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA
El Periòdic d'Andorra
Pendents de la confirmació

Casal no confirma l’arribada de Macron, però assegura que els preparatius per a la seva visita continuen amb normalitat

El programa preveu que el copríncep arribi a Andorra el 16 d’octubre i que l’endemà pronunciï el tradicional discurs a la plaça del Poble

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha confirmat aquest dimecres que el Govern manté els preparatius per a la visita del copríncep Emmanuel Macron al Principat, prevista per als dies 16 i 17 d’octubre, i ha assegurat que no hi ha cap informació que faci preveure canvis en el calendari. “De moment, el Govern no té cap indicació en sentit contrari; seguim amb els preparatius de la visita”, ha manifestat Casal, tot i reconèixer que la situació actual a França —marcada per la tensió social i l’agenda política del president— podria, eventualment, alterar-ne el desenvolupament.

Segons la planificació inicial, la visita tindrà una durada de 24 hores i inclourà diversos actes institucionals. El programa provisional preveu que el copríncep arribi a Andorra el dijous 16 d’octubre i que l’endemà, divendres 17, pronunciï el tradicional discurs a la plaça del Poble, un dels moments més emblemàtics de les visites dels coprínceps francesos al país. Així i tot, Casal ha subratllat que, tant si la visita es confirma definitivament com si s’ajorna per motius coneguts, el Govern informarà puntualment la ciutadania. “Encara tenim uns dies de marge”, ha afegit.

La darrera visita del copríncep francès al Principat va tenir lloc el setembre del 2019, quan Macron va ser rebut amb una gran expectació ciutadana en el seu primer viatge oficial a Andorra com a cap d’Estat francès i copríncep. Aquesta nova visita, prevista sis anys després, serviria per refermar els lligams institucionals i històrics entre França i Andorra, en un context marcat pels reptes europeus i les relacions bilaterals.

