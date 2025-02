Casal destaca la importància de treballar amb la Santa Seu per abordar la despenalització de l’avortament

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha afirmat que el Govern manté la seva voluntat de treballar amb la Santa Seu per trobar una solució que permeti abordar la despenalització de l’avortament sense comprometre el model de Coprincipat. “El nostre objectiu és explorar totes les opcions possibles per donar resposta a una necessitat social creixent”, ha destacat. A més, ha assenyalat que “no es tracta d’una decisó unilateral”, sinó que “s’ha de treballar de manera conjunta amb els actors implicats”. Casal ha reafirmat que el diàleg és essencial per trobar un equilibri que respecti la tradició institucional d’Andorra i, alhora, respongui a les expectatives de la societat.

En aquest mateix marc, el passat 5 de febrer, els ministres Ladislau Baró i Imma Tor, juntament amb l’ambaixador d’Andorra a la Santa Seu, Carles Álvarez, es van reunir a Roma amb Mons. Paul R. Gallagher, Secretari per a les Relacions amb els Estats del Vaticà. La trobada va servir per refermar les relacions entre Andorra i la Santa Seu i començar a preparar la celebració del 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques, prevista per al 16 de juny.

Durant la reunió, es va destacar la importància de mantenir el model de Coprincipat parlamentari com a garantia d’independència i estabilitat per a Andorra. En aquest context, es va abordar la qüestió de la despenalització de l’avortament, un tema que genera debat a nivell nacional i internacional. Es va recordar les paraules del cardenal Mons. Pietro Parolin durant la seva visita oficial a Andorra el 2023, quan va afirmar la necessitat d’”arribar a una solució equilibrada per a aquesta qüestió que sigui satisfactòria per a les dues parts“, segons apunten fonts de l’Executiu.

A la reunió es va acordar iniciar un projecte de text legislatiu que reguli diversos aspectes vinculats a aquesta qüestió. “El diàleg és clau per trobar un punt d’equilibri que respecti la nostra tradició institucional i, alhora, respongui a les expectatives de la societat”, ha apuntat el ministre portaveu.

A banda de la despenalització de l’avortament, durant la visita al Vaticà es van abordar altres temes d’interès com la digitalització de documents històrics d’Andorra dipositats als arxius vaticans, la situació política als països veïns i les relacions amb la Unió Europea, especialment pel que fa a l’Acord d’associació. “Andorra vol seguir reforçant els seus vincles internacionals sense renunciar a la seva identitat institucional”, ha conclòs Casal.