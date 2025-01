Casal defensa l’Acord com a protecció de les noves mesures fiscals espanyoles sobre habitatge

El Govern ha reivindicat aquest dimecres la importància de cloure amb èxit l’Acord d’associació amb la Unió Europea per tal d’entrar a formar part del mercat interior i que els nacionals andorrans estiguin exclosos de les mesures fiscals que planteja Espanya en matèria d’habitatge. Unes mesures que preveuen un impost del 100% a aquells habitatges que s’adquireixin per part de compradors que no siguin ciutadans ni residents de la UE. “Amb una situació d’Acord d’associació, aquesta mesura no s’aplicaria als nacionals andorrans, en tant que formarien part del mercat interior de la UE”, ha manifestat el ministre portaveu, Guillem Casal.

Així doncs, i aprofitant la proposta del govern espanyol -la qual a hores d’ara tindria efecte sobre els ciutadans del Principat-, Casal ha reiterat que “si continuem vivint al marge, a la llarga Andorra podria patir perquè ens podríem trobar en una situació que aquell que vulgui adquirir una segona residència a Espanya, com ja ha fet una part de la ciutadania, hagi de fer front a aquesta mesura fiscal i atendre aquest increment més que substancial de la base impositiva”.

Segons ha explicat, el fet d’entrar a formar part del mercat interior a través de l’Acord d’associació “ens garanteix salvaguardar els nacionals andorrans d’aquestes polítiques que està adoptant darrerament la UE de protecció del mercat anterior”. De fet, ha afegit, “la mesura respon a una protecció d’aquest club de 27 països al qual també poden participar altres Estats que han signat acords amb aquest mercat interior”.

D’aquesta manera, el ministre portaveu ha advocat per “plantejar-nos si Andorra ha de participar d’aquest club i gaudir dels mateixos beneficis que els nostres països veïns”, ja que, per contra, “els andorrans tindrien aquesta problemàtica i segurament d’altres”.