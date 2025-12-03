Govern aclareix que els plans sectorials “s’han tramès quan tocava” i defensa que la preocupació és “un malentès”

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu de l’Executiu, Guillem Casal, ha sortit al pas de les inquietuds expressades aquest dimarts pels cònsols en la seva compareixença parlamentària sobre urbanisme i creixement territorial. Casal ha afirmat que “hi ha un malentès” pel que fa al paper del Govern en la tramitació dels plans sectorials, i ha assegurat que l’Executiu “ha presentat els que la llei indica i quan pertocava”.
Segons ha explicat, la Llei del sòl determina explícitament quins plans sectorials han de ser tramesos per part del Govern, entre els quals ha detallat tres blocs principals. En primer lloc, les infraestructures verdes, les quals “permeten apropar els nuclis” i garantir les connexions ambientals previstes; en segon terme, les infraestructures viàries, les quals inclouen “una reserva de sòl ja sigui de titularitat dels comuns o de Govern”, i, finalment, les infraestructures energètiques, un document que “grafia quines són les estructures energètiques que hi ha al país” i que estableix les reserves necessàries per impulsar futurs projectes.
Pel que fa a les preocupacions exposades pels comuns, especialment sobre terrenys privats afectats per traçats sectorials, el portaveu ha admès que “en alguns casos hi ha uns traçats marcats i hi ha terrenys de titularitat pública o privada que tenen afectacions”. En aquest sentit, ha explicat que la inquietud principal dels comuns és que una parcel·la privada que hagi de desenvolupar un sector mitjançant un pla parcial “tingui gravada a sobre una altra infraestructura prevista pel pla sectorial”, fet que pot generar càrregues econòmiques per al particular.
Casal ha matisat que aquesta situació es vol corregir en la futura reforma de la Llei d’Urbanisme, establint que, si el Govern no té intenció de desenvolupar aquella infraestructura en aquell moment, el propietari privat “no hagi de fer l’aportació econòmica ni assumir la construcció” de l’element previst al pla sectorial. Amb tot, ha insistit que aquesta casuística “no afecta a una situació de preocupació global del país” i ha descartat que la problemàtica respongui a una manca d’acció de l’Executiu: “El Govern va promovent plans sectorials segons cada moment”, ha conclòs.