Casadevall i Riba lideraran la comissió d’estudi per un creixement urbanístic sostenible

El síndic general, Carles Ensenyat, juntament amb el secretari general del Consell General, Josep Hinojosa, ha oficialitzat aquest dimecres la creació de la Comissió d’estudi per assegurar un creixement urbanístic sostenible. Aquesta comissió, aprovada per unanimitat en la sessió del Consell General del 19 de desembre de 2024, s’ha constituït d’acord amb l’article 48 del Reglament del Consell General.

L’objectiu principal de la comissió és analitzar i proposar accions i mesures tècniques d’ordenació del territori i urbanisme que permetin un desenvolupament sostenible. Segons el mandat establert, es tracta de trobar solucions reals que responguin a les necessitats de la ciutadania, preservant alhora l’entorn i els recursos naturals del país, tant a curt com a llarg termini.

En la sessió inaugural, s’ha designat Jordi Casadevall, del grup parlamentari de Concòrdia, com a president de la comissió, amb Gemma Riba, del grup parlamentari Demòcrata, exercint de vicepresidenta. La comissió adopta la mateixa estructura i composició que la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, garantint així la representativitat parlamentària en aquest espai de treball.

La comissió ha definit un calendari de treball que inclou un seguit de compareixences públiques. Inicialment, es convidarà associacions i col·legis professionals perquè exposin les seves propostes en matèria d’ordenació del territori i urbanisme. Posteriorment, es convocaran institucions del país per ampliar el debat amb una perspectiva institucional i tècnica. Aquest procés participatiu té com a objectiu recollir visions diverses i consensuar les millors mesures per un creixement urbanístic equilibrat i sostenible.

La comissió haurà de presentar les seves conclusions abans del 4 de juny de 2025, segons estipula la proposta de creació. Aquest termini marca un horitzó per concretar les accions necessàries que permetin avançar cap a un model de desenvolupament que respongui a les necessitats presents i futures d’Andorra.