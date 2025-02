Bringué i Dolsa porten al Tribunal d’Estrasburg el possible frau a les eleccions comunals d’Ordino

El procés electoral de les eleccions comunals del 2023 al Comú d’Ordino continua generant controvèrsia. La consellera comunal, Jordina Bringué, ha informat que s’ha presentat un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) a Estrasburg per possibles irregularitats en el vot judicial. Segons ha explicat Bringué, la decisió es va prendre després d’un procés d’anàlisi i la redacció d’un informe jurídic.

Bringué ha detallat el procediment seguit per elaborar aquest informe: “Ens vam reunir amb l’advocat la setmana passada”. La consellera ha denunciat la falta de transparència en el procés i ha demanat més claredat en futures eleccions: “Volem que a partir d’ara tot el que passi a Batllia sigui més transparent. Volem que es regularitzi a les pròximes eleccions el vot a Batllia, per fer bé el procés”.

A més, ha insistit en la necessitat de revisar els sobres per garantir un procés electoral just: “Tornem a demanar per què se’ns denega veure els sobres, perquè no tothom ho ha fet igual al moment de votar. Cal fer el vot judicial més segur”.

Per la seva banda, el conseller de la minoria, Enric Dolsa, també ha expressat la seva preocupació per les presumptes irregularitats i ha denunciat manca de transparència en el procés electoral: “Sabem de segur que 30 vots són per a nosaltres, de ben segur. Hem demanat al Superior que ens ho deixi comprovar i ens diu que no és possible perquè els sobres han estat destruïts“.

Dolsa ha explicat que han intentat recórrer per diverses vies, però sense èxit: “Ens van negar l’estudi en primera instància, en segona i en tercera, que vam presentar al Constitucional, aquest ens diu que no es pot fer res”. Davant d’aquesta situació, l’oposició va decidir recórrer a instàncies europees: “Ara, divendres passat ens vam reunir, vam elaborar l’informe i ja està presentat el recurs a Estrasburg.” Finalment, Dolsa ha conclòs que “les eleccions comunals a Ordino tenen una manca clara de transparència”.

El cas ara queda en mans del Tribunal d’Estrasburg, el qual haurà de determinar si hi ha hagut vulneració de drets en el procés electoral del Comú d’Ordino.