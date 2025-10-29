Bonell nega un bloqueig generalitzat de la difusió artística digital però admet reptes legals en l’àmbit creatiu

La Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, considera que no és cert que, actualment, existeixi un bloqueig generalitzat de la difusió artística en l’àmbit digital. Així ho ha manifestat aquest dimecres en una resposta escrita, publicada al Butlletí del Consell General núm. 68/2025, a una pregunta formulada pel conseller general del Grup Parlamentari de Concòrdia, Pol Bartolomé, que demanava fins a quin punt el Govern d’Andorra és coneixedor d’aquesta suposada situació de bloqueig que afectaria nombrosos artistes del país. “Si un usuari puja un vídeo amb una obra o interpretació musical pròpia a una plataforma digital, ho pot fer sempre que l’àudio no entri en conflicte amb drets d’autor o drets veïns registrats a la base de dades de la plataforma corresponent. Aquest tipus d’incidències són habituals arreu i es gestionen directament entre l’usuari i el prestador del servei, sense particularitats específiques per al cas d’Andorra” detalla el text.
Tot i això, Bonell admet que, encara que no hi hagi un bloqueig total, sí que existeixen reptes legals i comercials que poden dificultar la projecció dels creadors andorrans. En aquest sentit, apunta que la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV) es troba limitada per les habilitacions de representació que li confereix la legislació vigent, fet que pot reduir la seva capacitat de negociació amb les grans plataformes digitals.
Entre les possibles causes del problema, s’identifiquen, d’una banda, la manca d’un marc legal actualitzat i específic per a l’àmbit digital i, de l’altra, les consideracions comercials de les pròpies plataformes, que podrien no prioritzar funcionalitats específiques en mercats de dimensió reduïda com el d’Andorra. “Cal tenir present que les plataformes digitals operen sota criteris i polítiques pròpies, que poden variar segons el territori, i que les problemàtiques detectades en una plataforma no són necessàriament extrapolables a d’altres” assenyala el document
“Les plataformes digitals operen sota criteris i polítiques pròpies, que poden variar segons el territori” – Mònica Bonell
Amb tot, el document indica que el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha iniciat els treballs per elaborar un avantprojecte de nova llei de drets d’autor i drets veïns, amb regulacions específiques sobre l’explotació digital de les obres i per ampliar les capacitats de representació de l’SDADV. A més, s’han establert contactes directes amb Meta i altres plataformes digitals per obrir diàlegs constructius. “Som conscients dels reptes de l’àmbit digital i estem treballant per adaptar-hi el marc legal i institucional. L’objectiu és garantir més seguretat jurídica tant per als titulars de drets com per als prestadors de serveis digitals” conclou el text.