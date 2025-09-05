Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Demanda parlamentària

Bartolomé reclama a l’Executiu mesures per assegurar que l’augment demogràfic del país arribi a ser “més digerible”

El conseller demana al Govern si mantindrà la reducció del 30% en les quotes d’immigració i proposa una taula nacional tripartida

El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha registrat aquest divendres una bateria de preguntes parlamentàries en què reclama al Govern quines mesures té previst aplicar fins a final de legislatura per assegurar que el creixement poblacional d’Andorra sigui, en paraules seves, “més digerible per a un país amb recursos i espai limitats”.

L’interès de Concòrdia arriba després del ràpid esgotament dels permisos de treball i residència de la quota general d’aquest estiu i de les demandes del sector turístic, especialment de l’hoteleria i la restauració, sobre una possible flexibilització de la normativa. En l’exposició de motius, el conseller alerta que “el ritme de creixement demogràfic és superior a la capacitat del país per dimensionar els serveis públics”, i recorda que en la darrera dècada la població resident ha crescut un 21%: “Si es manté la tendència, s’arribarà als 90.000 habitants a finals del 2026”.

El text subratlla que aquesta evolució està lligada a un model econòmic molt centrat en el turisme i la construcció, la qual cosa exigeix l’arribada nombrosa de mà d’obra estrangera. Bartolomé assenyala que aquesta dinàmica pressiona àmbits com l’habitatge, la salut, l’educació, la mobilitat o els serveis administratius i judicials, a més de plantejar reptes en matèria energètica, de seguretat i de pensions. Davant d’aquest escenari, defensa que “les quotes d’immigració s’han de vincular a l’evolució del mercat de l’habitatge” i que cal potenciar la contractació en origen.

Com a mesura de fons, Concòrdia planteja la creació d’una taula nacional en format tripartit, amb representació del Govern, el Consell General i els comuns, amb capacitat per definir unes bases objectives de creixement demogràfic i establir un full de ruta estable i previsible en matèria migratòria. Així, Bartolomé considera que el darrer any de la IX legislatura és “una oportunitat única per avançar en aquest debat” i recorda que el cap de Govern, Xavier Espot, ja va anunciar el 2024, amb motiu del Dia de la Constitució, la voluntat d’impulsar un procés de participació ciutadana sobre el futur del país.

