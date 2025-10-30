Baró critica que l’Executiu “confon despesa social amb política social” i adverteix d’un model “assistencialista”

El Consell General ha debatut aquest dijous la pregunta amb resposta oral presentada pel conseller del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, sobre la despesa pública en protecció social corresponent al 2024. El conseller ha criticat el model aplicat per l’Executiu, el qual ha qualificat de “reactiu i assistencialista”, afirmant que “cada augment del pressupost és per apagar focs”. Segons Baró, “nou de cada deu euros de la despesa social són ajuts econòmics” i l’increment registrat en habitatge “respon a projectes puntuals”.
“El Govern confon despesa social amb política social […] Augmentar subsidis no és construir benestar, és mantenir la dependència” – Pere Baró
En aquest sentit, ha lamentat que “el Govern confon despesa social amb política social” i ha defensat que “augmentar subsidis no és construir benestar, és mantenir la dependència”. Així, Baró ha considerat que aquest enfocament “genera dependència del sistema per part de les persones” i que cal una estratègia “més preventiva i comunitària”, explicant que el model que proposa el PS “es basa en la inclusió educativa per prevenir la pobresa infantil, en els tallers de memòria i exercici, i en les xarxes comunitàries per combatre l’aïllament”. A més, ha apuntalat que “la gent gran absorbeix el 53% dels ajuts socials, però gairebé tots són monetaris en comptes d’assistencials”.
En la seva resposta, el cap de Govern, Xavier Espot, ha rebutjat les crítiques del grup socialdemòcrata i ha assegurat que “Andorra no avança cap a un país assistencialista, sinó cap a un estat del benestar cada cop més consolidat”. El mandatari ha qualificat les afirmacions de Baró de “visions completament sectàries” i ha subratllat que “el que estem construint entre tots és un estat del benestar completament consolidat”. Així, ha recordat que la llei de serveis socials i sociosanitaris ja inclou “dispositius i programes amb visió preventiva que s’estan implementant”, i ha remarcat que “una visió assistencialista és limitar-se a sufragar ajuts econòmics ocasionals”.
“El pressupost d’Afers Socials es destina a places concertades, treballadors del servei d’atenció a domicili, programes d’inclusió, pensions de solidaritat i prestacions socials” – Xavier Espot
Segons Espot, el pressupost d’Afers Socials “es destina a places concertades, treballadors del servei d’atenció a domicili, programes d’inclusió, pensions de solidaritat i prestacions socials”. En aquest sentit, ha posat com a exemple les concertacions de places per a persones grans, destacant que permeten “envellir amb dignitat i mantenir l’autonomia personal”. Finalment, ha aportat dades sobre l’evolució de la desigualtat al país, assegurant que “l’índex de Gini ha disminuït un 1,6% el 2024 respecte al 2023, passant del 40 al 38,4”. Una reducció que, segons el cap de Govern, “demostra que la diferència entre els ingressos més alts i més baixos s’ha reduït” i que el país “avança cap a un estat del benestar més sòlid i amb una visió més preventiva”.