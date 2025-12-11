Baró acusa a l’Executiu de “no fer suficient” i que el país “viu una crisi d’habitatge que expulsa la gent”

L’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata al Projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible ha quedat rebutjada aquest dijous amb 3 vots a favor, 20 en contra i 4 abstencions. L’esmena, registrada per la presidenta del grup Susanna Vela i defensada al Ple per Pere Baró, demanava el retorn del text al Govern.
En la seva intervenció, Baró ha criticat que la proposta legislativa no afronta amb prou força els reptes del país, especialment l’habitatge i el poder adquisitiu. Ha afirmat que “estem pitjor que quan va començar a governar DA” i que molta gent “ja no pot pagar un lloguer”. Ha remarcat que el problema no és que el Govern no faci res, sinó que “no fa suficient” i que continua confiant “massa en el lliure mercat”.
La ministra d’Habitatge, Conxita Marsol ha respost amb fermesa, afirmant que el discurs del PS és “contundent però repetitiu” i “tergiversa la realitat”. Ha defensat que l’habitatge és “la prioritat de legislatura” i que el Govern està aplicant mesures per frenar però no aturar el creixement. Ha destacat que el repte és trobar un equilibri entre prosperitat econòmica i tensions en el mercat immobiliari i en el consum de recursos.
Marsol també ha aportat dades per rebatre les acusacions del PS: ha recordat que el 2024 hi va haver 3.050 transaccions immobiliàries, de les quals 2.525 corresponen a residents i només 525 a no residents, i ha assegurat que, segons Estadística, “la desigualtat disminueix”, especialment en els quintils centrals d’ingressos.
Carine Montaner ha qualificat d’“estrany” que el PS presenti ara una esmena a la totalitat quan, en la Llei Òmnibus, el grup es va abstenir. Ha defensat les esmenes que AE ja ha aportat al projecte, centrades en la tolerància zero davant el frau migratori, la lluita contra les contractacions fictícies i la regularització de la mobilitat dels temporers dins d’un mateix grup empresarial. També ha remarcat la necessitat de protegir les empreses andorranes i reforçar les eines de control documental.
Des de Concòrdia, Cerni Escalé ha situat el debat en tres problemes estructurals: l’augment del preu de l’habitatge, que entre abril del 2023 i novembre del 2025 ha crescut un 32,5%; l’increment de la població, que des del 2019 ha sumat gairebé 13.000 residents; i l’augment de la privació material severa, que el 2024 ha arribat al 7,3 per cent.
En aquest sentit, Escalé ha afirmat que la llei del Govern conté “mesures positives, però insuficients”, i ha defensat algunes propostes de Concòrdia: elevar a 900.000 euros el llindar d’inversió per als residents sense activitat i establir també un llindar per als autònoms. Escalé ha subratllat que “no hi ha un Andorra d’esquerres o de dretes, sinó un país que necessita mesures contundents i adequades” per protegir el poder adquisitiu.
En la recta final, Montaner ha defensat la inversió estrangera “que aporta al país”. Baró ha insistit que el Govern “no regula prou” el mercat del lloguer i que confia massa en la iniciativa privada per resoldre la crisi d’habitatge. Marsol ha replicat que “em sap greu quan diu que no fem res, perquè estem fent molt”. Amb la votació, l’esmena del PS ha quedat descartada i el projecte de llei continua el seu tràmit parlamentari.