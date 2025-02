L’AR+I es defensa i manté que les publicacions pretenen posar en dubte la transparència del procés

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) ha emès un comunicat en resposta a les acusacions de manca de transparència en el procés de selecció del nou gerent de l’entitat. En el text, el patronat de la fundació lamenta “la interferència en el procés de selecció de la nova gerència” arran d’una informació publicada dijous a la nit en un mitjà digital del país.

L’esmentada notícia apuntava a un “possible malestar” dins del sector de la recerca per la gestió del procés de selecció, expressant preocupacions sobre una possible “politització” en la tria del nou responsable. L’ens ha respost després que el mateix mitjà avancés que David Astrié havia renunciat a optar a la gerència de la fundació pública. Segons aquesta informació, Astrié hauria pres la decisió després de constatar que la seva trajectòria política podria condicionar el procés de selecció.

Tanmateix, la mateixa informació apuntaria que el procés hauria situat Marta Domènech com a candidata millor posicionada, ja que hauria obtingut una millor puntuació. Domènech, enginyera forestal, competia pel càrrec amb Astrié, enginyer industrial i excònsol d’Andorra la Vella. Actualment, és membre de la minoria a l’ens comunal.

L’empresa externa Lidera, especialitzada en avaluació de talent, ha estat l’encarregada de dur a terme el procés de selecció, realitzant les proves i valoracions corresponents. Segons les informacions publicades, aquesta companyia ja hauria col·laborat prèviament amb l’administració. Després d’un període de reflexió per part de les autoritats polítiques, l’empresa hauria situat Domènech com la candidata millor valorada, descartant Astrié com a opció per al càrrec.