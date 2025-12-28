Aprovats 962.000 euros per completar una nova fase del desdoblament de la xarxa d’aigua de la parròquia d’Ordino

El Consell de Comú d’Ordino ha aprovat aquest diumenge -en el marc de la sessió de Sants Inocents-un suplement de crèdit per poder completar la fase 3 del projecte de desdoblament de la xarxa d’aigua potable de la parròquia, així com l’adjudicació dels treballs corresponents a la fase 1. Es tracta d’una actuació estratègica per garantir el subministrament i millorar la distribució de l’aigua als diferents nuclis de la parròquia.
La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha recordat que el desdoblament de la xarxa és un dels projectes prioritaris del mandat. “Des de l’inici vam marcar com a objectiu anar fent trams cada any”, ha explicat, tot detallant que actualment la parròquia disposa d’un únic tub que baixa des de Llorts fins al nucli d’Ordino. El projecte preveu separar la xarxa en dos conductes: un de transport directe fins al centre de la parròquia i un altre de distribució pels pobles.
Coma ha subratllat que es tracta d’un projecte plurianual que s’executarà al llarg de diversos exercicis. “És un projecte que no s’acabarà en un sol mandat”, ha admès, tot afegint que la inversió anual se situa habitualment entre els 800.000 euros i el milió d’euros. Enguany, la dotació inicial prevista era de 800.000 euros, però les ofertes presentades per les empreses han superat aquesta quantitat.
“El desdoblament de la xarxa d’aigua és un projecte estratègic que executem per fases per garantir el subministrament a tota la parròquia” – Maria del Mar Coma
Per aquest motiu, el Consell de Comú ha validat un suplement de crèdit que permetrà arribar als 962.000 euros i adjudicar els treballs. “Hem hagut de fer una aportació suplementària per poder adjudicar l’obra”, ha indicat la cònsol major, que ha precisat que el nou tram anirà des de la rotonda fins a prop del cementiri d’Ordino.
Pel que fa al calendari global del desdoblament de la xarxa d’aigua potable, la cònsol major ha evitat fixar una data concreta per a la seva finalització. Ha remarcat que el ritme d’execució dependrà de la capacitat d’anar completant trams any rere any, en funció de la disponibilitat pressupostària. En aquesta línia, ha indicat que, mantenint una inversió anual al voltant dels 800.000 euros prevista en el pla plurianual, el projecte encara tindrà un recorregut mínim d’uns quants exercicis més abans de poder-se donar per conclòs.
D’altra banda, durant la mateixa sessió de Consell de Comú també s’ha tancat una altra inversió destacada amb l’adjudicació de les obres de construcció d’un aparcament exterior a la Plana dels Camps. El projecte, amb un import de 2.086.058 euros i un termini d’execució de trenta-dues setmanes, preveu la creació d’un centenar de places d’estacionament sobre una superfície propera als tres mil metres quadrats. La cònsol major ha explicat que la idea inicial era construir un aparcament soterrat amb una inversió molt més elevada, però que aquesta opció es va descartar després d’analitzar-ne els costos. “El primer projecte era un pàrquing subterrani amb una previsió de cinc milions d’euros, però els pressupostos estimatius superaven aquesta xifra”, ha detallat. Davant d’això, el Comú va optar per una solució diferent. “Vam decidir que no faríem un pàrquing vertical, sinó un pàrquing horitzontal, a peu pla”, ha afirmat, tot indicant que el nou projecte s’ha ajustat a un pressupost d’uns dos milions d’euros, en línia amb el que s’havia previst inicialment.
En el torn final, Coma també s’ha referit al futur polític, sense confirmar si optarà a la reelecció. “Encara queden dos anys de mandat; d’aquí dos anys en tornarem a parlar”, ha afirmat, deixant la decisió oberta a la confiança de l’equip i a la voluntat de continuar al capdavant de l’ens comunal.
Diversificació econòmica
En l’apartat de precs i preguntes, Coma també s’ha referit a la necessitat de continuar avançant cap a una major diversificació econòmica. La cònsol major ha considerat que aquest impuls ha de venir principalment de l’Executiu, però ha deixat clar que Ordino vol tenir una actitud proactiva. “La diversificació econòmica ha de venir sobretot de la mà del Govern, però nosaltres hem d’estar oberts a totes les opcions que se’ns puguin plantejar”, ha assegurat. En aquest sentit, ha recordat que ja s’han mantingut reunions on s’han posat sobre la taula iniciatives com els pols tecnològics i ha conclòs que “la parròquia d’Ordino ha d’estar oberta a qualsevol proposta que arribi del Govern en aquest àmbit”.