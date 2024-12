Andorra torna a punxar en la prevenció de la corrupció de parlamentaris, jutges i fiscals, segons el GRECO

El Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco) ha fet públic aquest dimecres un informe que analitza les mesures d’Andorra per prevenir la corrupció entre parlamentaris, jutges i fiscals. Tot i que reconeix avenços en diversos àmbits, l’organisme destaca algunes mancances importants que cal abordar amb urgència.

L’informe lamenta que el Consell Superior de Justícia (CSJ) no hagi modificat la seva composició per assegurar una representació més equilibrada de jutges, magistrats i fiscals elegits pels seus companys, tot i ser una recomanació feta anteriorment. Encara que es valora que s’hagi reforçat la transparència en el procés de nominació, així com en l’elecció del membre designat pels mateixos professionals judicials, el document afirma que aquestes mesures “no permeten reequilibrar la composició del CSJ per assegurar una representació apropiada”. Això suposa una preocupació per garantir la independència del poder judicial.

En l’àmbit parlamentari, el Greco valora positivament la implantació d’un codi de conducta i una guia pràctica per facilitar-ne l’aplicació. Destaca avenços com l’establiment de principis d’integritat per als parlamentaris, l’obligació de declarar possibles conflictes d’interès, inclòs durant el mandat, i la creació de mecanismes de formació, control i sancions per garantir el compliment de les normes. Malgrat això, subratlla com a punt negatiu que, encara que ara es requereix una declaració de béns, aquesta “no és pública ni s’estén als membres de la família dels parlamentaris, un fet lamentable que limita la transparència”.

Sobre els esforços per prevenir la corrupció en el sistema judicial, l’informe celebra la modificació de la llei de justícia, la qual estableix la renovació automàtica del mandat de jutges i magistrats llevat de casos de responsabilitat disciplinària. També es valora que s’hagi revisat el règim disciplinari per oferir “més garanties processals, publicitat i transparència”. A més, s’aplaudeix que les decisions d’acomiadament de fiscals hagin de ser motivades per escrit i que s’hagin implementat formacions en ètica i integritat per a jutges, magistrats i fiscals. Tot i així, l’organisme insisteix que “la composició del Consell Superior de Justícia continua sense assegurar una representació adequada dels membres del poder judicial elegits pels seus homòlegs“.

El Consell d’Europa també destaca recomanacions que encara no s’han implementat completament. Celebren la creació d’un sistema per oferir consells confidencials sobre qüestions d’ètica i integritat als parlamentaris, però assenyalen que, en el cas dels fiscals, aquest sistema no està plenament operatiu. Així mateix, lamenta que el comitè d’ètica previst pel nou codi de conducta judicial encara no estigui en funcionament. “Aquesta situació impedeix considerar que la recomanació s’hagi implementat totalment”, afirma el document.

L’informe conclou que, malgrat els avenços en transparència i formació, hi ha àrees on Andorra encara té feina pendent. Entre elles, destaca que “l’absència de mesures més contundents per garantir una representació equilibrada en òrgans clau com el CSJ i una transparència plena en les declaracions de béns dels parlamentaris, així com les dels seus familiars, continuen sent punts febles que cal abordar”.