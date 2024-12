Andorra la Vella frena la construcció elevant l’impost fins als 50 euros

En la darrera sessió del consell de comú d’Andorra la Vella, s’ha aprovat una nova ordinació tributària que inclou un augment significatiu de la taxa de construcció. Aquesta mesura s’ha justificat per la majoria amb la voluntat de “pausar la construcció mentre es fa una anàlisi de la parròquia que es vol”, emmarcada en la moratòria vigent de noves llicències de construcció.

La nova regulació fixa l’impost de construcció en 50 euros, l’import màxim permès, en lloc dels 44,56 euros actuals. A més, s’ha decidit augmentar l’índex de localització, que fins ara era d’1,5, a un valor de 2. Aquestes decisions s’integren en el procés de revisió del pla urbanístic de la parròquia, en què s’estudia la possibilitat d’establir múltiples índexs de localització adaptats a les diferents zones del territori.

El cònsol major, Sergi González, va defensar la mesura com un exercici de sostenibilitat i planificació del futur de la parròquia, destacant que l’impacte per als promotors serà mínim. Segons González, estudis i simulacions realitzats apunten que l’increment, en projectes de diversos milions d’euros, no haurà de repercutir significativament en el client final, un objectiu que comparteixen amb la minoria.

L’oposició, per la seva banda, va expressar dubtes sobre les conseqüències reals d’aquest augment. Tot i valorar positivament l’esforç per regular la construcció, va advertir que els promotors podrien acabar traslladant aquest cost al consumidor final.

En paral·lel, s’ha aprovat també un augment del 3% en la tarifa de l’aigua per a tots els clients, amb una pujada del 5% en el tercer tram, que afecta els consums més elevats. Aquest increment, defensat per la majoria com una mesura d’ajust equitativa, ha estat també avalat per l’oposició, que considera que penalitza adequadament els consums excessius.