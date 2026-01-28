Andorra la Vella construirà dues torres més i González qüestiona la criminalització dels edificis en alçada

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha confirmat que amb el Pla d’Ordenament Urbanístic Parroquial (POUP) vigent es construiran dues torres més de 15 plantes, que se sumaran a les que ja s’estan aixecant davant de l’Estació Nacional d’Autobusos.
Alhora, no ha descartat que el nou planejament permeti altres edificis en alçada al centre de la parròquia. “El POUP actual permet aquests edificis de 15 plantes que tenim i n’hi ha dos més previstos”, ha explicat González en declaracions a RTVA, tot afegint que la revisió del pla haurà de determinar, a partir d’estudis tècnics, si cal mantenir aquest model constructiu en determinats punts del nucli urbà.
En aquest sentit, González ha avançat que la revisió del POUP descartarà edificis d’aquesta alçada en zones com la Comella, però no tanca la porta a construir en vertical al centre de la parròquia. “Aquí al centre crec que es pot construir. Amb alçada o no, és el que hem de valorar”, ha afirmat, tot recordant que els edificis previstos tenen un volum similar al de la Batllia.
“Aquí al centre crec que es pot construir. Amb alçada o no, és el que hem de valorar” – Sergi González
El cònsol major ha defensat que el debat sobre les torres s’ha simplificat excessivament. “Les torres s’han criminalitzat com si haguessin destrossat l’entorn, i jo ho puc entendre, però hi ha d’altres ciutats amb edificis elevats on s’ha aconseguit més espai per a la ciutadania”, ha dit. Tot i això, ha volgut matisar que no es tracta d’una aposta decidida per aquest tipus de construcció: “No defensaré les torres ni dic que sí o sí se’n faran, però hem de veure amb aquesta visió de parròquia què passa”.
Pel que fa al creixement demogràfic, González ha explicat que els estudis urbanístics apunten que Andorra la Vella podria arribar a encabir entre 28.000 i 30.000 habitants amb els equipaments actuals, davant dels 26.000 i escaig que té ara. “Si hem de créixer més, haurem d’incrementar equipaments com escoles bressol, carrers o vialitat”, ha advertit. En aquest sentit, ha remarcat que el nou POUP s’està enfocant perquè “l’habitatge sigui el centre per a tothom”.
Les torres s’han criminalitzat com si haguessin destrossat l’entorn, i jo ho puc entendre, però hi ha d’altres ciutats amb edificis elevats on s’ha aconseguit més espai per a la ciutadania” – Sergi González
Més enllà del planejament urbanístic, el cònsol també ha fet balanç de les polítiques d’habitatge impulsades durant la legislatura. Ha explicat que el 2025 s’ha tancat amb 18 ajudes a l’habitatge per un import global d’uns 11.000 euros i ha assenyalat que a la parròquia hi ha “uns 250 i escaig pisos buits”. Segons González, la tasca de pedagogia del comú ha permès contactar amb propietaris d’edificis tancats perquè s’adhereixin al programa Reviu.
Sobre els pisos socials del Jovial, el cònsol major ha defensat que el comú ha posat ordre a una situació irregular. “Hi havia gent que feia dos anys que no pagava i fins i tot rellogava”, ha afirmat, i ha assegurat que en molts casos no era per manca de recursos. “Si no pots pagar un lloguer de 250 o 300 euros, jo crec que era més per morro que perquè no podien”, ha apuntalat.
Finalment, González també ha fet referència a projectes estratègics en marxa a la parròquia, com l’Espai Capital, que es preveu que pugui començar les obres a finals d’any si s’adjudica el concurs. El projecte, ha dit, ha de permetre dotar Andorra la Vella d’un equipament capaç d’acollir fires i esdeveniments i contribuir a la diversificació econòmica.