  • El ministre de Transformació Digital, Marc Rossell, i el seu homòleg espanyol, Óscar López. | Govern d'Andorra
I Trobada Internacional de Drets Digitals

Andorra i Espanya formalitzen un protocol de cooperació per reforçar la ciberseguretat i la regulació de la IA

Marc Rossell trasllada a Óscar López el projecte de llei per protegir els drets dels infants en l’entorn digital durant la trobada celebrada a Barcelona

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, s’ha desplaçat a Barcelona per participar en la I Trobada Internacional de Drets Digitals, impulsada pel Govern espanyol per abordar els principals reptes vinculats a la transformació tecnològica i l’entorn digital. La trobada ha reunit responsables polítics, experts internacionals i representants de la societat civil. En el marc de la visita, Rossell ha mantingut una reunió bilateral amb el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, amb qui ha formalitzat la signatura del Protocol d’Entesa en matèria de transformació digital que els dos executius ja havien acordat el febrer passat.

L’acord permet reforçar la cooperació bilateral en àmbits com la identitat digital, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l’intercanvi de bones pràctiques. Segons ha informat el Govern, el protocol s’emmarca en l’estratègia de consolidar aliances amb països referents en digitalització amb l’objectiu d’accelerar la transformació tecnològica “amb plenes garanties per a la ciutadania”.

Durant la reunió, Rossell també ha compartit amb el ministre espanyol el projecte de llei impulsat recentment pel Govern per reforçar la protecció dels drets dels infants en l’entorn digital i afrontar els reptes derivats de la intel·ligència artificial. Per la seva banda, López ha exposat les diferents iniciatives legislatives que el Govern espanyol està desenvolupant en aquesta mateixa línia per regular l’impacte de les noves tecnologies i reforçar els drets digitals.

La delegació andorrana s’ha completat amb la participació de l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, i del director d’Andorra Digital, David Vicente. Per part espanyola també hi ha assistit el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.

