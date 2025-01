Andorra Endavant i Concòrdia demanen canvis més profunds en la justícia

Els grups parlamentaris d’Andorra Endavant i de Concòrdia han aprofitat la votació, per unanimitat, del projecte de llei de modificació de diverses normes en l’àmbit de la justícia (que entre altres objectius busca agilitzar tràmits) per posar sobre la taula la necessitat d’una reforma més profunda de la justícia. En aquest sentit, el conseller general d’Andorra Endavant Marcos Monteagudo ha posat en relleu que amb els canvis que ara s’impulsen els resultats seran “insuficients”, ja que ha remarcat que és “com posar una tireta a una hemorràgia” i que cal actuar per “corregir les disfuncions de la justícia” perquè al seu entendre pateix de problemes estructurals i, per tant, es fa necessari una “reflexió” aprofundida per fer que les decisions judicials siguin realment justes, per reforçar la independència del poder judicial i per escurçar terminis. De fet, fins i tot han proposat una inspecció externa per reforçar precisament la independència i la transparència de l’administració judicial.

A aquesta demanda de millores s’ha sumat el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, qui ha manifestat que tant la llei qualificada de justícia com el codi de procediment penal requereixen una revisió.

La titular de Justícia i Interior, Ester Molné, ha remarcat que és previst la revisió del codi penal, del codi de procediment penal i de la llei de la justícia, i ha recordat a Monteagudo que ja existeix un sistema independent d’inspecció i el corresponent règim disciplinari.

Quant al text en concret que s’ha aprovat aquest dijous, tant des del Govern com des dels diferents grups parlamentaris s’ha incidit en el consens que s’ha aconseguit al voltant dels canvis fets amb l’objectiu d’agilitzar processos, tenir un sistema de declaració més adaptat a les persones vulnerables o pel sistema de substitució del fiscal general. En aquest sentit, la consellera demòcrata Carolina Puig ha subratllat el fet que se suspengui la vista si l’acusat està en rebel·lia o el fet que arribar tard al centre penitenciari o fer-ho sota l’efecte de begudes alcohòliques, drogues o substàncies anàlogues o amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l de sang suposi l’incompliment de la pena d’arrest nocturn o d’arrest parcial diari i el tribunal que l’ha imposada haurà de substituir aquesta per una pena de presó, prèvia audiència de les parts.

En definitiva, tots els consellers han coincidit en assenyalar que amb les modificacions el que es busca és fer “la justícia més àgil i més eficaç”.