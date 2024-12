Andorra Endavant denuncia la manca de metges especialistes i pediatres al sistema sanitari andorrà

La presidenta suplent del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries dirigides al Govern per posar de manifest la creixent preocupació ciutadana per les dificultats d’accés a professionals mèdics, especialment metges especialistes i pediatres. Segons el comunicat emès pel grup parlamentari, aquesta situació està generant una saturació preocupant del sistema sanitari, que repercuteix directament en la qualitat de l’atenció als pacients.

Davant d’aquesta situació, Amador ha traslladat quatre qüestions al Govern. La primera demana si s’ha fet un estudi per correlacionar l’augment poblacional amb la creixent demanda de serveis sanitaris. També qüestiona les mesures que el Ministeri de Salut preveu implementar per reduir la saturació que afecta els professionals especialistes, així com accions urgents per garantir un millor accés a pediatres i altres especialistes mèdics. Finalment, exigeix altrament explicacions sobre com es garantirà l’atenció en casos urgents dins de terminis raonables, una preocupació clau per una ciutadania que percep el sistema actual com a incapaç de respondre a les seves necessitats bàsiques de salut.